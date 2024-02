Polacy wracają z emigracji. Więcej powrotów niż wyprowadzek

W 2023 roku więcej było przeprowadzek do Polski niż wyprowadzek z kraju. Głównymi kierunkami wyprowadzek były Niemcy, Holandia oraz Hiszpania. Średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła o 9 proc., a wyprowadzki z Polski spadła o 12 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu serwisu transportowego Clicktrans.

Jak podano w raporcie, w ubiegłym roku po raz pierwszy poza pierwszą trójką najchętniej wybieranych krajów znalazła się Wielka Brytania, która do 2020 roku była głównym kierunkiem wyprowadzek z Polski.

"Spadek zainteresowania Wielką Brytanią wynika między innymi z brexitu i z trudności, jakie spowodował w osiedlaniu się na stałe i podejmowaniu pracy. Polacy wybierają obecnie inne atrakcyjne pod względem zarobkowym kierunki takie jak Niemcy czy Holandia" powiedział cytowany w komunikacie CEO Clicktrans Michał Brzeziński.

Według raportu, Polacy w ubiegłym roku chętniej wracali do kraju niż wyprowadzali się z Polski. Udział przeprowadzek do Polski wzrósł o 3 p.p. w stosunku do roku 2022. Natomiast udział wyprowadzek z kraju spadł o 3 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem i wyniósł 39 proc. Jest to udział wyższy niż w latach 2018-2021, kiedy wynosił od 25 proc. do 29 proc.

W raporcie podano, że w 2023 roku o 9 proc., do 831 zł, wzrosła cena przeprowadzki krajowej. Średnia cena przeprowadzki z Polski za granicę spadła o 12 proc. i wyniosła 2 tys. 732 zł. Cena przeprowadzki do naszego kraju spadła w porównaniu do 2022 roku o 4 proc. i wyniosła 2 tys. 499 zł.

Z raportu wynika, że zlecenia przeprowadzek krajowych zwykle obejmują przedział wagowy od 100 do 600 kg. W 2023 roku takie zlecenia stanowiły 64 proc. wszystkich zleceń w tej kategorii (o 3 p.p. więcej niż w 2022 roku). Najmniej zleceń stanowiły przeprowadzki powyżej tony. W 2023 roku zlecenia w tym przedziale wagowym stanowiły 10 proc. wszystkich zleceń (o 3 p.p. mniej niż w 2022 roku).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przeprowadzek z Polski i do Polski. Zlecenia z przedziału wagowego od 100 do 600 kg stanowiły 58 proc. zleceń (o 4 p.p. więcej niż w 2022 roku).

Clicktrans.pl to polska platforma łącząca osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Serwis działa od 2010 roku. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.(PAP)

