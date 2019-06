ZBP: Polacy bardziej zainteresowani kredytami niż produktami oszczędnościowymi

Produkty kredytowe cieszą się wśród klientów banków większą popularnością niż produkty oszczędnościowe, a w porównaniu do ubiegłego roku zainteresowanie to wzrosło o 8 pkt. proc. do 60 proc. Zadłużenie Polaków rośnie, ale wciąż jest jednym z najniższych w Europie - wynika z badania przeprowadzonego wśród bankowców przez ZBP.

„Życie +na kredyt+ jest wciąż popularniejsze niż oszczędzanie – Polacy nadal w ofercie banków bardziej poszukują dodatkowego zastrzyku gotówki niż produktów oszczędnościowych” – napisano w najnowszej edycji raportu InfoKREDYT opublikowanego przez Związek Banków Polskich.

„W porównaniu do badania z ubiegłego roku zainteresowanie to wzrosło o 8 p.p. (…) Jest to o tyle ciekawe, że co do zasady podczas okresu koniunktury i niskiego bezrobocia produkty oszczędnościowe powinny stanowić naturalny obszar naszego zainteresowania” – dodano.

Jak wynika z badania 72 proc. respondentów deklaruje, że najbardziej popularnym produktem kredytowym jest kredyt gotówkowy . Na drugim miejscu znalazły się kredyty hipoteczne, na które wskazało 17 proc. badanych. Jeszcze mniejszą popularnością wśród Polaków, według pracowników banków, cieszą się linie kredytowe na rachunkach bieżących, czy karty kredytowe.

„Wyniki te są zbliżone do ubiegłorocznych wskazań bankowców, którzy również umieścili kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne i linię kredytową na trzech pierwszych miejscach pod względem popularności wśród konsumentów” – napisano w raporcie.

Z raportu wynika, że najczęstszym powodem negatywnej decyzji kredytowej jest według bankowców brak zdolności kredytowej (wskazania 66 proc. ankietowanych), z kolei 29 proc. pytanych bankowców podkreśla, iż główną przyczyną odmowy uzyskania kredytu jest negatywna historia kredytowa.

Z danych ZBP wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio spłacają swój kredyt mieszkaniowy szybciej i to o ponad 3 lata, niż miało to miejsce dekadę temu.

Wartość wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych w Polsce na koniec 2018 r. wyniosła 708,4 mld zł. Niespełna 2/3 tej kwoty przypada na kredyty mieszkaniowe , których Polacy mają w swoich portfelach 421,4 mld zł.

Z danych przytoczonych w raporcie poziom zadłużenia krajowych gospodarstw domowych w relacji do PKB wynosi 35 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. (PAP Biznes)

seb/ gor/