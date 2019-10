Polacy wolą być ekspertami niż menedżerami

Osoby dopiero wchodzące na rynek pracy chcą być doceniane i poświęcają czas prywatny na rzecz kariery, a te, które mają więcej niż 55 lat, są bardziej skłonne do przekwalifikowania niż do zmiany pracodawcy. Podwyżkę za priorytet uważają dwie środkowe generacje — Y i X, czyli osoby w wieku 25-39 oraz 40-55 lat.

Dobra atmosfera to klucz to zatrzymania na stanowisku pokolenia baby boomers (56 lat i więcej) - dla nich ma to większe znaczenie niż zarobki. Dla pozostałych istotne jest przede wszystkim wynagrodzenie. Badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl "Generacja dobrej kariery" pokazuje również, że znaczenie stabilności i bezpieczeństwa jest zależne od wieku. 56 proc. przedstawicieli najstarszego pokolenia uważa, że jest bardzo ważny czynnik w przeciwieństwie do pokolenia Z.

Najważniejsze aspekty życia zawodowego według generacji Generacja Z (18-24 lata) Generacja Y (25-39) Generacja X (40-55) Baby boomers (56+) Atrakcyjne wynagrodzenie 70 proc. 67 proc. 70 proc. 65 proc. Dobra atmosfera w pracy 67 proc. 61 proc. 66 proc. 72 proc. Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia 34 proc. 42 proc. 53 proc. 56 proc. Bliskość/dogodny dojazd do pracy 44 proc. 37 proc. 41 proc. 46 proc. Docenianie efektów pracy 51 proc. 35 proc. 40 proc. 45 proc. Regularne podwyżki 23 proc. 35 proc. 34 proc. 26 proc. Dobre relacje z przełożonym 30 proc. 26 proc. 32 proc. 39 proc. Ciekawy zakres obowiązków 31 proc. 24 proc. 21 proc. 23 proc. Możliwość awansu na wyższe stanowisko 25 proc. 24 proc. 16 proc. 12 proc. Źródło: badanie Pracuj.pl "Generacja dobrej kariery", N 1520

Co ciekawe, tylko 50 proc. badanych wskazała, że kariera jest dla nich mało ważna. 36 proc. określiło, że jest ona istotna i poświęca się jej z poszanowaniem czasu prywatnego, a 14 proc. uznało karierę za bardzo ważną, jeśli trzeba, poświęcają wolny czas.

Polacy wybierają również znacznie częściej ścieżkę ekspercką jako drogę doskonalenia kariery. Rolę menedżera wybierał co czwarty badany (27 proc.). Przedstawiciele najmłodszych pokoleń byli najbardziej skłonni do obrania ścieżki menedżerskiej (generacja Z i Y po 33 proc.). Najmniej chętni do zarządzania innymi osobami byli przedstawiciele najstarszego pokolenia - tylko 19 proc. baby boomersów chciało tak pracować.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

Dodatkowo, jak wynika z badania, zdecydowanie wolimy zmienić kwalifikacje niż miejsce pracy. "Mimo funkcjonującego obecnie w wielu branżach rynku pracownika, aż 2/3 ogółu badanych (65) nie zmieniłoby miejsca pracy, tylko podjęło próbę przekwalifikowania się. Co szczególnie interesujące, gotowi do takiego kroku są częściej baby boomers (66) i generacja X (67), czyli starsi pracownicy, a rzadziej – generacja Z (60) i generacja Y (63)" czytamy w opracowaniu.

Weronika Szkwarek