Polacy wierzą w zwycięstwo opozycji. Sondaż

Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają powody do zmartwień, ponieważ Polacy wieszczą ich wyborczą porażkę. O zwycięstwie zjednoczonej opozycji przekonanych jest 56 proc. badanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

W sondażu zapytano Polaków, czy zjednoczona opozycja wygra z PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych.

56 procent respondentów wskazało na zwycięstwo zjednoczonej opozycji, a 44 proc. na ich porażkę w najbliższych wyborach parlamentarnych.

"Powodów do przegranej jest dużo, ale przede wszystkim PiS poniósł klęskę na polu gospodarki. Dzisiejsza bieda nazywa się Mateusz Morawiecki lub Adam Glapiński i dlatego przegrywają" - komentuje wyniki sondażu na łamach "SE" poseł KO Paweł Kowal.

Natomiast poseł PiS Piotr Kaleta w rozmowie z "SE" przekonuje, że "wyniki badania są pozytywne". "Skoro mamy sytuację tak trudną i jednoczenie niewiele punktów do odrobienia, to w zasadzie jest to dla nas mobilizujący, dobry sondaż" - powiedział Kaleta.

Badanie wykonał Instytut Badań Pollster w dniach 14-15 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1075 dorosłych Polaków. (PAP)

