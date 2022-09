Polacy usamodzielniają się średnio w wieku 29 lat. Jesteśmy 10 lat za Szwedami

fot. Halfpoint / / Shutterstock

29 lat – tyle wyniosła średnia wieku w Polsce dla osób, którzy opuścili swoje domy rodzinne – wynika z danych Eurostatu za 2021 r. Jest to więcej niż ogólna średnia europejska, choć są kraje we wspólnocie, których mieszkańcy później się usamodzielniają.

W 2021 r. średnia wieku osób, które zdecydowały się usamodzielnić i wyprowadzić z rodzinnych domów wyniosła 26,5 lat – podaje Eurostat. Najwyższy współczynnik odnotowano pośród mieszkańców krajów z południa Europy oraz regionu środkowo-wschodniego. Natomiast szybciej w dorosłość wchodzą obywatele krajów północnych oraz zachodnich.

Rekordzistami pod względem wieku, w którym osoby osiągają samodzielność, są kraje, w których średnia przewyższa 30 lat. Mowa tu m.in. o Portugalii (33,6 lat), Chorwacji (33,3 lata) czy Słowacji. W Grecji oraz Bułgarii obywatele wyprowadzają się na swoje przed 31 rokiem życia.

Polska znalazła się w górnej części zestawienia. Średnia dla naszego kraju w 2021 r. wyniosła 29 lat. To drugi wynik, jeżeli spojrzeć na sytuację na tle sąsiednich krajów znajdujących się również we wspólnocie Unii Europejskiej. Wyższy współczynnik odnotowano jedynie we wspomnianej wcześniej Słowacji. Dla porównania współczynnik w Niemczech wyniósł 23,6 lat, zaś w Czechach 25,9 lat.

fot. Eurostat / Eurostat

Najszybciej w Europie na swoje idą mieszkańcy Szwecji (19 lat), Finlandii (21,2 lata) oraz Danii (21,3 lat). Autorzy badania zauważają, że wśród krajów, dla których wiek opuszczenia rodzinnego domu jest wysoki, pojawia się również tendencja do większej dysproporcji pomiędzy wiekiem osiąganym przez mężczyzn i kobiety w tej kwestii.

Dla przykładu najwyższą różnicę odnotowano w Rumunii, w której to w 2021 r. mężczyźni wyprowadzali się w domu średnio w wieku 30,3 lat, natomiast kobiety w wieku 25,6 lat. Oznacza to różnicę 4,7 lat pomiędzy płciami. W Polsce również odnotowano późniejszy wiek usamodzielnienia wśród mężczyzn w porównaniu do osiąganego w tej kwestii wieku kobiet.

fot. Eurostat / Eurostat

Alan Bartman