Polacy sprowadzają motocykle od sąsiadów. Szczególnie jednego

Motocykle crossowe są najczęściej sprowadzanymi jednośladami, bo stanowią około 80 proc. wszystkich, które przekraczają polską granicę. Najchętniej Polacy za granicą kupują motocykle od Niemców i Francuzów. W 2022 r. ponad połowa przyjechała zza Odry.

fot. PhotoRK / / Shutterstock

W 2022 r. wzrosła popularność Niemiec,jako kraju, z którego Polacy sprowadzają motocykle - wynika z serwisu clicktrans.pl.

Niemcy zajmują pozycję lidera niezmiennie od 2018 roku, jednak w 2022 roku ich udział w zleceniach na sprowadzenie motocykla do Polski po raz pierwszy przekroczył 50 proc. - wyniósł 52,5 proc. - dodano.

Z raportu wynika, że druga w tym zestawieniu jest Francja z udziałem 9,8 proc. (0,2 p.p. mniej niż w 2021 roku), a trzecia - Holandia, z której Polacy sprowadzili do kraju 9,1 proc. motocykli w 2022 (1,7 p.p. więcej niż w 2021).

Czwartym kierunkiem importu jednośladów jest Wielka Brytania z udziałem 7,5 proc. Import z Wysp zanotował duży spadek w porównaniu do 2020 r., kiedy udział sprowadzonych jednośladów sięgał 23 proc. W 2021 było to już tylko 9,6 proc. - podano.

Według autorów raportu co piąty sprowadzony do Polski w ub. roku motocykl to Yamaha, która w 2020 r. zastąpiła na pozycji lidera rynku Hondę.

Jak podano w publikacji, ponad 80 proc. sprowadzonych w 2022 r. jednośladów stanowiły motocykle crossowe. Udział motocykli sportowych i chopperów był na podobnym poziomie (odpowiednio 7,4 proc. i 7,3 proc.). Najmniej popularne są motocykle turystyczne - w 2022 r. ich udział wyniósł zaledwie 5,1 proc.

Z danych Instytutu Samar wynika, że w całym 2022 roku sprowadzono do Polski ponad 70 tys. jednośladów. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

