Polacy spodziewają się jeszcze szybszego wzrostu cen. Oczekiwania inflacyjne w górę

Najnowsze, październikowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych (+44) w kierunku nieco wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca (+42,1) - wynika z danych GUS.

Warto mieć świadomość, że sama konstrukcja wskaźnika oczekiwań inflacyjnych jest mocno niedoskonała. Zwłaszcza w okresie wysokiej inflacji może on nie odzwierciedlać faktycznych nastrojów konsumenckich. Wskaźnik ten powstaje na bazie ankiety przeprowadzanej co miesiąc na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Ankietowani przez GUS konsumenci mają możliwość zaznaczenia jednej z sześciu odpowiedzi na pytanie o zmianę cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oto one:

Nastąpi szybszy wzrost; Nastąpi wzrost w podobnym tempie; Będą wzrastały wolniej; Pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie; Nastąpi spadek; Nie wiem.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych oblicza się w następujący sposób – bierzemy odsetek odpowiedzi 1., dodajemy do nich połowę odpowiedzi 2., odejmujemy połowę odpowiedzi 4. oraz wszystkie odpowiedzi 5. Innymi słowy, odpowiedzi „nastąpi szybszy wzrost cen” oraz „nastąpi spadek cen” mają wagę 1, zaś odpowiedzi „nastąpi wzrost cen podobnym tempie” oraz „ceny pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie” mają wagę 0,5. Pomijane są odpowiedzi "będą wzrastały, ale wolniej".

Zatem nawet jeśli w najbliższych miesiącach wskaźnik oczekiwań inflacyjnych zacząłby spadać, to wcale nie będzie oznaczać, że konsumenci spodziewają się zakończenia okresu bardzo wysokiej inflacji. Co najwyżej może on odzwierciedlić oczekiwania na to, że ceny nie będą rosły już tak szybko jak w marcu. Oznaczałoby to obniżenie się oczekiwań inflacyjnych z poziomów dwucyfrowych do jednocyfrowych. A więc niższej, ale wciąż nieakceptowalnie wysokiej inflacji cenowej.

Pogorszenie nastrojów konsumenckich

Zgodnie z komunikatem GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -45,5 i był o 1,3 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do października 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 27,7 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -35,7. W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 21,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Jak wynika z badania, spośród osób pracujących (60,6 proc. respondentów) zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 3,8 proc. respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi "możliwe" i "raczej nie" odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 10,6 proc. oraz 28,8 proc. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw wyniósł 52,4 proc. Niewielka liczba respondentów pracujących (4,4 proc.) nie miała zdania.

GUS poinformował też, że w październiku 2022 r. dla 32,4 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski (wzrost o 3,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Spośród respondentów deklarujących wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 47,8 proc. określiło go jako umiarkowany, a 24,0 proc. jako znaczny. Dla 28,2 proc. respondentów obecna sytuacja nie ma żadnego wpływu na odpowiedzi.

