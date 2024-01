Polacy ruszają na samochodowe łowy. Prawie połowa chce kupić auto w 2024 r.

Jak poradzić sobie z zakazem produkcji samochodów spalinowych? Oto jedna z dróg Problem z dostępnością półprzewodników opóźnia rozwój elektromobilności, podobnie jak brak wystarczającej infrastruktury ładowania czy wysokie ceny pojazdów elektrycznych. Chociaż branża motoryzacyjna od kilku lat przygotowuje się do 2035 roku, kiedy UE chce odejść od silników na tradycyjne paliwa, to dotrzymanie tego terminu przez wielu ekspertów uważane jest za mało realne. Coraz popularniejszym sposobem na zazielenianie sektora i redukcję emisji CO2 jest regenerowanie części zamiennych. Proces ten pozwala oszczędzić energię i zasoby wykorzystywane przy produkcji nowych komponentów, a kierowcom - zmniejszyć koszty zakupu. To coraz istotniejsza gałąź branży motoryzacyjnej.