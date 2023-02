Polacy rezygnują z gotówki. Tak płaciliśmy w 2022 roku

Polacy porzucili gotówkę i coraz częściej korzystają z kart czy innych płatności mobilnych. Liczba transakcji bezgotówkowych w 2022 r. przekroczyła 461 mln, czyli wzrosła o 28 proc. rdr - poinformowała w poniedziałek Fundacja Polska Bezgotówkowa.



fot. Arthur Shevtsov / / Shutterstock

Fundacja Polska Bezgotówkowa podała, że do końca grudnia 2022 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączyło ponad 408 tys. podmiotów, które łącznie otrzymały prawie 562 tys. urządzeń do przyjmowania płatności. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie zrealizowano już blisko 1,3 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 75 mld zł.

Jak dodano, obrót transakcji bezgotówkowych w 2022 r. wyniósł 30,1 mld zł, a tym samym w porównaniu do 2021 r. był wyższy o prawie 40 proc. Fundacja odnotowała również wzrost w liczbie zrealizowanych transakcji, których w 2022 r. było 461,7 mln, czyli o 28 proc. więcej rdr. Obszarem z największą dynamiką aktywności terminali był sektor publiczny, wartość transakcji w którym wzrosła w ubiegłym roku o prawie 63 proc. w porównaniu do 2021 r.

Według Fundacji Polska Bezgotówkowa największy przyrost procentowy liczby urządzeń do obsługi płatności odnotowano w branży kosmetycznej (32 proc.), wśród mechaników samochodowych (32 proc.) i na mniejszych stacjach benzynowych (30 proc.).

Jak zaznaczył cytowany w informacji wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Zbigniew Wiśniewski, miniony rok był pod wieloma względami przełomowy dla rynku płatności bezgotówkowych i organizacji.

"1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy obligujące przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych do przyjmowania płatności bezgotówkowych. W następstwie tych przepisów odnotowaliśmy absolutny rekord popularności Programu. Ponadto w pierwszej połowie roku agenci rozliczeniowi rozpoczęli produkcyjną obsługę terminali w telefonie, a my jako Fundacja wspieraliśmy nie tylko ich finansowanie, ale również edukację przedsiębiorców i konsumentów w tym obszarze" - wskazał.

Jak dodał, aplikacja jest bardzo popularna zwłaszcza wśród małych i mobilnych przedsiębiorców – w ciągu zaledwie kilku miesięcy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zgłoszonych zostało blisko 2,5 tys. urządzeń.

Według FPB Program Polska Bezgotówkowa pomógł wielu przedsiębiorcom pokonać barierę kosztową oraz poznawczą (m.in. dzięki materiałom z Akademia Przedsiębiorcy). Zdaniem przedstawicieli organizacji pod wpływem dalszego rozwoju programów nastawionych na cyfryzację - takich jak działania w zakresie wdrażania rozwiązań Smart City/Smart Village czy elektromobilności - korzystanie z elektronicznych form płatności stanie się jeszcze bardziej powszechne.

Od stycznia 2023 r. w ramach Programu Polska Bezgotówkowa działa 12-miesięczny okres finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne. Fundacja Polska Bezgotówkowa pokrywać będzie również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu na terminal - zaznaczono w informacji.

Fundacja Polska Bezgotówkowa działa na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce, m.in. poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli na temat obrotu bezgotówkowego oraz promocję wspierających go innowacji. W radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Związku Banków Polskich oraz Visa i Mastercard.

Jak informuje na swojej stronie internetowej FPB, realizowany przez organizację Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

lgs/ mk/