Polacy przyzwyczaili się do niedziel wolnych od handlu

Nowoczesna chce czasowego zawieszenia zakazu handlu w niedzielę

O przygotowaniu projektu ustawy o czasowym zawieszeniu zakazu handlu w niedzielę poinformowała we wtorek Nowoczesna. Zdaniem przedstawicieli partii, taka forma pomocy polskim firmom jest konieczna, by powróciły do poziomu obrotów sprzed pandemii.