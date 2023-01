Polacy przekonują się do rowerów elektrycznych. Niektóre miasta oferują dotację na zakup tych "elektryków"

Udział elektrycznych jednośladów w całym rynku rowerowym w Polsce w 2026 r. osiągnie poziom 28 proc. w porównaniu do obecnych 6 proc., a jego wartość wyniesie 2 mld zł - wynika z opracowania branży rowerów elektrycznych.

Serwis elektromobilni.pl poinformował, powołując się na wyliczenia Konfederacji Europejskiego Przemysłu Rowerowego (CONEBI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego (PSR), że do 2026 r. udział jednośladów ze wspomaganiem w polskim rynku rowerów wzrośnie z 6 proc. do 28 proc., osiągając wartość 2 mld zł. Zgodnie z prognozami CONEBI do 2025. sprzedaż e-rowerów w całej Europie wzrośnie ponad dwukrotnie i przebije wolumen 10 mln sztuk.

"Rola roweru elektrycznego w codziennej komunikacji systematycznie rośnie. Pokazują to zarówno najnowsze badania, obserwacje naszych ekspertów oraz trendy na polskich ulicach i ścieżkach rowerowych. Polacy podążają za trendami obecnymi w krajach zachodniej Europy" – stwierdził cytowany w informacji dyrektor biura PSR Mateusz Pytko.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że część polskich samorządów wprowadza lokalne programy wspierające rowery elektryczne. Jak podali, dopłaty do takich pojazdów wdrożyła już Gdynia, a podobne plany mają w tym roku również Kielce, Wrocław i Wałbrzych.

Zdaniem przedstawicieli branży popularność jednośladów ze wspomaganiem byłaby w Polsce większa, gdyby istniał rządowy system wsparcia ich zakupu na wzór programu "Mój elektryk" dot. samochodów elektrycznych.

"Z pewnością tego typu działanie zwiększyłoby zainteresowanie rowerami elektrycznymi i skłoniłoby też do wyboru roweru jako komfortowego środka transportu, a przy okazji spopularyzowałoby ogólną aktywność sportową" – ocenił cytowany w informacji wiceprezes zarządu firmy Romet, Grzegorz Grzyb.

Według danych Romet, jak podano - największego producenta rowerów w Polsce, odpowiadającego za 1/3 całej rodzimej produkcji jednośladów - w 2022 roku udział rowerów elektrycznych w całej produkcji spółki wyniósł około 20 proc.

