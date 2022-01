Polacy pozytywne oceniają rządową tarczę antyinflacyjną [Sondaż]

Senat zaproponował rozszerzenie katalogu produktów z obniżonym VAT-em

Senat zaproponował w czwartek wniesienie poprawek do ustawy czasowo obniżającej VAT do zera na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Poprawki rozszerzają m.in. katalog towarów, które mają być od 1 lutego tego roku opodatkowane niższymi stawkami.