Polacy piją mniej piwa. Branży nie pomogły nawet wakacje

Zamiast do sklepów trafi do przemysłu. Producenci wina zutylizują 40 mln litrów Nadpodaż wina w Hiszpanii mogłaby spowodować spadek ceny, która obniżyłaby się poniżej poziomu kosztów produkcji. Zdecydowano się więc na drastyczny ruch. 40 mln litrów wina zostanie "przerobionych". Producenci tylko z dwóch regionów - Katalonii i Estremadury - otrzymają na ten cel wsparcie unijne w wysokości 2,7 mln euro do 15 października.