Polacy oszczędzają w sklepach. Znane marki coraz mniej się liczą, cena decyduje o zakupie

Karp nie dał się inflacji. Ile w tym roku będzie kosztował? W poprzednich dwóch latach robiąc zakupy przed Wigilią, można było się mocno zdziwić. Cena karpia nie przypominała tego, do czego się przyzwyczailiśmy, a wyglądało bardziej na to, jakby ktoś zamienił jego cenówkę z tą od łososia. Wiele wskazuje na to, że w tym roku nie dojdzie do wzrostu ceny za króla polskich stołów wigilijnych.