Polacy ocenili swoją wiedzę ekonomiczną. Na tróję z minusem

Polacy oceniają swoją wiedzę ekonomiczną na 2,88 w pięciopunktowej skali. Aż 38 proc. z nas ocenia ją na bardzo małą i raczej małą, zaś jedynie 1/3 jako dużą i bardzo dużą – wynika z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Również 1/3 Polaków przyznaje, że problemem jest zbyt mała wiedza o inwestowaniu.

Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW opublikowały cykliczne wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”. Polacy biorący udział w ankietach ocenili swoją wiedzę ekonomiczną i wskazali, jakie obszary wymagają szczególnej poprawy. Z badania wynika, że wypadamy średnio na 2,88 (w pięciostopniowej skali). 38 proc. badanych uznało swoją wiedzę za bardzo i raczej małą, zaś prawie 1/3 jako dużą i bardzo dużą.

Wśród obszarów wymagających największej uwagi w kwestii uzupełnienia własnej wiedzy Polacy wskazali:cyberbezpieczeństwo (44 proc.) oraz inwestowanie (33 proc.). Istotny wzrost wskazań odnotowano w zakresie wiedzy nt. kredytów i pożyczek – 24 proc. (wzrost r/r o 6 pp.), a także systemu podatkowego – 23 proc. (wzrost r/r o 5 pp.) oraz oszczędzania – 19 proc. (wzrost r/r o 6 pp.).

Obawiamy się inwestowania

Polacy mają także obawy dotyczące inwestowania na giełdzie. Ponad 2/3 respondentów przyznaje się do braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Badani wykazują także strach przed ryzykiem (27 proc.), obawy przed poniesieniem strat (26 proc.) oraz brak wystarczającego kapitału wyjściowego (19 proc.).

Na podobnym co przed rokiem poziomie utrzymuje się znajomość instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie. Najbardziej rozpoznawalne są akcje – 91 proc. oraz obligacje – 66 proc. Jednak 9 na 10 ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie możliwości samodzielnego inwestowania.

Nadal palącym problemem dla respondentów pozostaje inflacja. Aż 98 proc. ankietowanych przyznaje, że odczuwa wzrost cen. Spadek wartości pieniądza w swoich portfelach Polacy starają się niwelować poprzez ograniczanie wydatków (85 proc.) i rezygnację lub zmianę dotychczasowego stylu życia (67 proc.). Większość badanych deklaruje również brak możliwości oszczędzania i inwestowania (82 proc.), w tym aż 91 proc. to osoby w wieku 35-44 lata. Prawie połowa 30- i 40-latków ma również problem ze spłatą swoich zobowiązań, a 16 proc. ogółu badanych deklaruje konieczność znalezienia dodatkowego źródła dochodu.

Wiedzę czerpiemy z internetu

Dla Polaków głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii pozostają: internet (spadek o 13 pp. do 61 proc.) i media (spadek o 1 pp. do 43 proc.). W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem o 8 pp. wzrósł odsetek osób, które w tej kwestii polegają na instytucjach publicznych (do 32 proc.). Na bankach polega w tej kwestii 39 proc. respondentów. W porównaniu do roku 2022 aż o 10 pp. spadł za to odsetek badanych, którzy za źródło wiedzy ekonomicznej wskazali uczelnie lub szkoły.

Opracowano na podstawie badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW