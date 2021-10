Polacy nie mają dobrej struktury oszczędności [debata]

fot. hbmedia / / Shutterstock

Polacy nie mają dobrej struktury oszczędności i o wiele za mało odkładają na emeryturę - mówili uczestnicy wtorkowego panelu „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce – jak stymulować dalszy wzrost?" na XV Forum IZFiA.

Problem oszczędzania został poruszany podczas panelu toczącego się na XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), gdzie rozmawiano m.in. o tym, jak zachęcić Polaków do oszczędzania w funduszach.

Uczestniczący w dyskusji prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys oceniał m.in. sposoby, w jakie inwestują Polacy.

"Pytanie o udział funduszy na polskim rynku, to pytanie, czy Polak ma dobrą strukturę oszczędności. Tu trzeba jasno powiedzieć, że nie ma. To ważny problem, bo ani ta struktura oszczędności nie zabezpiecza go przed inflacją, ani nie powoduje, że ten majątek w jakiś sposób pracuje, bo za dużo jest gotówki: 200 mld depozytów nieoprocentowanych, za mało jest długoterminowych form inwestowania" - wskazał Borys.

Borys zwrócił także uwagę, że jednym z silnych światowych trendów na rynku inwestycyjnym jest przesunięcie z rynków publicznych na bardzo aktywne formy inwestowania jak fundusze private equity czy private debt. Ocenił, iż dobrze byłoby, gdyby na polskim rynku funduszy, "nawet trochę w kontekście PPK, rozwijać kompetencje, jeśli chodzi o inne klasy aktywów, czy to są nieruchomości, czy to jest private debt, czy to jest private equity, nawet venture".

Z kolei Magdalena Łapsa-Parczewska, dyrektorka Zarządzająca Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym w Komisji Nadzoru Finansowego przytoczyła dane, obrazujące, jak mało Polacy oszczędzają na emeryturę.

"To są dane, które tak naprawdę przerażają" - oceniła. Jak mówiła, średnio Polak, który oszczędzał w danym systemie, w 2020 r. odłożył w Pracowniczym Planie Emerytalnym (PPE) - 3,1 tys. zł, w na Indywidulanym Koncie Emerytalnym (IKE) - 4,8 tys. zł, na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - 4,2 tys. zł, a w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - 1,6 tys. zł. (PAP)

