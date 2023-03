Polacy nie chcą wracać do biur. Część zmuszanych do powrotu będzie szukać nowego zajęcia

Praca zdalna i hybrydowa zyskały na znaczeniu, a wiele firm zaczyna je traktować jako standard. Obie formy zatrudnienia mogą być dla pracodawców zarówno szansą, jak i wyzwaniem - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Jak podaje "Rzeczpospolita", jeszcze kilka lat temu praca zdalna budziła duże emocje, ale pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła sytuację. Gazeta - powołując się na badania Hays Poland - wskazuje, że obecnie zaledwie 33 proc. firm stawia wyłącznie na model stacjonarny zatrudnienia.

"Jedną z zalet pracy zdalnej jest dostęp do szerszej bazy kandydatów. Dzięki tzw. home office firmy mogą pozyskiwać kandydatów z różnych lokalizacji. Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa wynika, że praca zdalna może mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników, ale tylko przy jej odpowiedniej proporcji w stosunku do całego etatu" - czytamy.

"Okazuje się, że optymalnym rozwiązaniem jest pozwolenie na pracę z domu w wymiarze wynoszącym 60–80 proc. czasu pracy (trzy–cztery dni w tygodniu). Wśród takich osób aż 41 proc. angażuje się w pracę" – wskazuje cytowana przez "Rz" Maria Hajec, ekspertka Sedlak & Sedlak. Dla porównania: wśród pracowników, którzy przebywają na home office 80–100 proc. czasu, odsetek zaangażowanych wynosi tylko 32 proc. "Co ciekawe, wykonywanie obowiązków zawodowych całkowicie zdalnie oraz praca w 100 proc. z biura oddziałuje niemal identycznie na zaangażowanie pracowników. Możliwość pracy zdalnej bywa traktowana jak benefit, który ma przyciągnąć najlepszych specjalistów" - pisze "Rz".

Jak komentuje jednak szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE Małgorzata Niewińska, praca zdalna coraz częściej jest już standardem w ogłoszeniach rekrutacyjnych, zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne.

Dodaje, że widać brak chęci powrotu na pełen etat do przestrzeni biurowej, i nie ma się co dziwić. Pracownicy przyzwyczaili się do tej opcji, która poprawia ich work-life balance.

Czego chcą pracownicy

Elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy znajduje się wśród najważniejszych kryteriów rozważanych w momencie zmiany zatrudnienia. Pierwsze jest wynagrodzenie – jest ono najistotniejsze dla niemal 7 na 10 pracowników. Na drugim miejscu ankietowani wskazują na czas dojazdu do pracy, na który jako ważny wskazuje 45 proc. osób. – Z kolei na możliwość łączenia pracy w biurze z home office oraz swobodny wybór, kiedy i w jakich godzinach chcemy pracować, wskazało 40 proc. pracowników, co plasuje pracę zdalną na trzecim miejscu kryteriów wyboru zatrudnienia – wskazuje Niewińska.

Natomiast ciągła praca w biurze to idealny scenariusz tylko dla co piątego pracownika. Najwięcej przychylnych głosów zdobywa praca hybrydowa z dominacją obecności w biurze. Wyłącznie praca zdalna to scenariusz zadowalający dla zaledwie 3 proc. pracowników.

Jeżeli powrót do biur okazałby się faktem, to satysfakcja większości pracowników z pracy mogłaby znacznie spaść. Aż 79 proc. specjalistów i menedżerów, którzy obecnie mogą korzystać z home office, nie zaakceptowałoby przywrócenia w pełni stacjonarnego modelu pracy lub zaakceptowałoby ten fakt, gdyby zostały spełnione dodatkowe warunki.

Aż 36 proc. respondentów zmieniłoby wówczas miejsce zatrudnienia – podaje Hays.

