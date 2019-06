Polacy najbardziej chcą niższego podatku VAT

Kowalscy wolą obniżkę VAT bardziej od obniżki PIT – wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" oraz radia RMF FM.

W sondażu zapytano Polaków o to, jaką obniżkę podatku uznają za ważniejszą - PIT czy VAT. Prawie połowa (49,8 proc.) respondentów odparła, że jest to obniżka podatku pośredniego VAT. Dla 33,8 proc. ważniejsza jest obniżka podatku dochodowego PIT, a 16,3 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Z kolei na pytanie, które z trzech rozwiązań obniżających podatki przygotowywanych przez rząd jest dla nich najważniejsze, 38,1 proc. respondentów odpowiedziało, że jest to obniżenie podstawowej stawki PIT z 18 do 17 proc., 30,3 proc. uważa, że jest to PIT zero dla osób do 26 lat, a 19,6 proc. za takie rozwiązanie uznało podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. 5,7 proc. respondentów nie ma w tej kwestii zdania, a dla 6,4 proc. żadna z tych propozycji nie jest istotna.

"Projekt ustawy o PIT zero wkrótce ma przyjąć rząd. Jeszcze w lipcu ma ona być uchwalona przez parlament. A projekty dotyczące dwóch innych rozwiązań mają być wkrótce pokazane przez resort finansów" - przypomina gazeta.

Sondaż IBRiS zrealizowano w dniach 7-8 czerwca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.

