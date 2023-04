Polacy na wakacjach kredytowych. Objęły setki miliardów złotych

Do 2 kwietnia banki zaraportowały 1,126 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 280 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"Do 2 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały 1,126 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi na wartość 280 mld zł" - napisano.

Ile rat można będzie odroczyć? Ile mogą trwać wakacje kredytowe?

Łącznie wakacje kredytowe objąć mogą 8 rat. Ustawa narzuca jednak kilka „okienek” czasowych:

od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwie raty;

od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwie raty;

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – jedna rata miesięczna w każdym kwartale.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Zawieszenie spłaty nie odbywa się automatycznie, konieczny jest wniosek kredytobiorcy. Ustawa zakłada, że wniosek można będzie złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Podobnie jak w przypadku „covidowych” wakacji kredytowych najpopularniejszą formą wnioskowania będzie zapewne kontakt w bankowości elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać wskazanie kredytobiorcy, banku-kredytodawcy i numeru umowy kredytowej. Oprócz tego elementami wymaganymi są: wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

Kredytodawca w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku powinien potwierdzić jego otrzymanie. W potwierdzeniu znajdziemy okres, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, jeśli w międzyczasie konieczne będzie regulowanie składek. Co ważne, brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. Złożenie wniosku jest wystarczające, by skorzystać z wakacji, ale należy zrobić to przed dniem płatności odraczanej raty.

Jeśli korzystamy już z umownych wakacji kredytowych lub korzystamy z innego typu zawieszenia spłaty, okres tego zawieszenia kończy się w momencie złożenia wniosku o wakacje "ustawowe". Mają one zatem pierwszeństwo przed innymi opcjami.

Jak wykorzystać środki z odroczonych rat?

W założeniu wakacje kredytowe mają wspomóc kredytobiorców, którzy odczuli w ostatnich miesiącach gwałtowny wzrost rat. Odłożone płatności i tak trzeba będzie uregulować (być może już w czasach niższych stóp procentowych), ale tymczasowo kredytobiorcy zyskają nieco oddechu.

Środki przeznaczane zwykle na spłatę raty można wydać na inne cele, np. związane z bieżącym utrzymaniem albo spłatę innych (może droższych niż hipoteka) zobowiązań. Jeśli jednak nie odczuwamy takiej konieczności, warto rozważyć nadpłatę kredytu hipotecznego. O zaletach takiego ruchu pisaliśmy na łamach Bankier.pl.

