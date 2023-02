Polacy na emigracji przesłali do kraju blisko 5 mld zł. Z tego kraju przekazali najwięcej pieniędzy

BADANIEExodus polskich pracowników? Brytyjczycy zaniepokojeni

Jedna trzecia polskich pracowników kluczowych w Wielkiej Brytanii planuje powrót do Polski lub jest niezdecydowana co do pozostania - wynika z przeprowadzonego przez brytyjskich uczonych badania. Powód? M.in. dyskryminacja i niskie płace.