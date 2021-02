Polacy mogą odzyskać 1,3 mld zł z ulgi na fotowoltaikę

fot. Smileus /

Nawet 1,3 mld zł mogą odliczyć Polacy, którzy w 2020 r. zainwestowali w panele fotowoltaiczne – szacuje serwis wysokienapiecie.pl.

Na koniec 2020 r. liczba prosumentów przekroczyła 450 tys. W samym tylko 2020 r. ich liczba zwiększyła się o ponad 300 tys., z których ok. 75 proc. (228 tys. nowych prosumentów) przy instalacji paneli fotowoltaicznych skorzystała z programu „Mój Prąd” gwarantującego 5 tys. zł dotacji.

Jak wynika z analizy serwisu wysokienapiecie.pl, w 2020 r. Polacy zainstalowali panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 GW. Przy założeniu, że koszt instalacji 1 kW to ok. 4,6 tys. zł, można przyjąć, że Polacy w 2020 r. wydali na fotowoltaikę ok. 9,2 mld zł. Część z tych kosztów będą mogli odliczyć dzięki uldze termomodernizacyjnej, z której można skorzystać przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2020 r. Zakładając najniższą skalę opodatkowania, według serwisu wysokienapiecie.pl, może to być nawet 1,3 mld zł. Kwota ta zapewne jednak będzie niższa, ponieważ ulga termomodernizacyjna nie obejmuje właścicieli domów będących w budowie.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z fiskusem korzystając z:

podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.),

według 19 proc. stawki podatku,

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Właściciel budynku może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł. Jeśli właścicielami domu są małżonkowie, limit 53 tys. zł przysługuje każdemu z nich. Łącznie w takiej sytuacji mogą więc odliczyć maksymalnie 106 tys. zł.

Jeśli kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, koszty można rozłożyć maksymalnie na 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wystawiona została faktura sprzedaży.

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą złożyć specjalny załącznik PIT/O.

Katalog materiałów i usług, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej wybiega jednak daleko poza fotowoltaikę. To m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, kotły grzewcze, czy pompy ciepła. Pełną listę materiałów i usług prezentowaliśmy w artykule „106 tys. zł do odliczenia dla małżonków w uldze termomodernizacyjnej”.