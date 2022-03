Polacy masowo wyrabiają paszporty nie tylko dla siebie, ale i dla zwierząt. Urzędy się nie wyrabiają

Wizz Air na uruchamia połączenia do Bułgarii i Francji

Węgierska niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air ogłosiła dodanie trzech nowych tras do siatki połączeń z Polski - poinformował przewoźnik. Pasażerowie będą mogli polecieć z w czerwcu do Bułgarii a we wrześniu do Francji.