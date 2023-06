Polacy masowo szukają promocji w gazetkach sieci handlowych

Polacy masowo zwrócili się do promocji, w niektórych województwach interesuje się nimi blisko 90 proc. badanych. Najczęściej gazetek sieci handlowych szukają mieszkańcy małych miasteczek - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

"W potrzebach konsumentów widać zarówno ślady dwucyfrowej inflacji cen żywności, jak i pozostałe po lockdownach zainteresowanie remontami czy ogrodami" - napisano w dzienniku.

Jak wyjaśniono, "w odpowiedzi na pytanie: +z których sklepów chciałbyś otrzymywać gazetki promocyjne do swojej skrzynki na listy?+ – respondenci najczęściej wskazywali sieci sklepów spożywczych, drogerie oraz sklepy budowlane i wnętrzarskie". "Tak wynika z badania przeprowadzonego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, przeprowadzonym na zlecenie firmy CTRL System, operatora pocztowego, który dostarcza gazetki firmowe czy ulotki" - czytamy w artykule.

"Z badania wynika, że wolimy gazetki promocyjne od szukania okazji w sieci. Popularność darmowych gazetek promocyjnych rośnie – o ile w 2020 r. 51 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu przeglądała gazetki promocyjne supermarketów, dyskontów i innych sklepów, o tyle do dziś ten odsetek wzrósł do 63 proc." - napisano, zaznaczając, że "promocje są najbardziej popularne w województwach kujawsko-pomorskim i lubelskim, gdzie 89 proc. respondentów jest nimi zainteresowana". Jak dodano: "w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim czy opolskim jest to 75 proc.".

"W małych miasteczkach zainteresowanie promocjami deklaruje 86 proc. badanych, gdy to samo deklaruje o 10 punktów procentowych mniej mieszkańców miast powyżej 500 tys." - wyjaśniono.

"Takie zachowanie wydaje się naturalną próbą ochrony portfela przed utratą wartości nabywczej pieniądza w czasie, gdy inflacja cen żywności sięgnęła w marcu 24 proc." - oceniono w artykule.(PAP)

