Polacy masowo "idą na L4" - ponad 2,5 mln zwolnień

Do 27 października na zwolnienie lekarskie poszło ponad 2,5 mln pracowników – około 30 proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu, informuje Wyborcza.

– Od 1 do 20 października 2020 r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 23,5 proc. – mówiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska 23 października.

Siedem dni później (27 października) liczba wystawionych zwolnień L4 sięgnęła 2 mln 516 tys., mówił Paweł Żebrowski rzecznik warszawskiej centrali ZUS na łamach Gazety Wyborczej. Ponad 2,5 mln wypisanych zwolnień lekarskich to wzrost o około 30 proc. w porównaniu do liczby zwolnień L4 we wrześniu tego roku, a październik jeszcze się nie skończył.

Najwięcej pracowników w październiku otrzymało zwolnienie lekarskie z powodu tzw. choroby własnej – około 2 mln 305 tys. osób. Natomiast z powodu opieki nad dzieckiem wystawionych zostało 177 tys. "L4", z kolei 34 tys. osób wykorzystało zwolnienie do opieki nad innych członkiem rodziny.

Polacy ponownie masowo "idą na L4", z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na początku pandemii CVODI-19, w marcu tego roku kiedy rząd zapowiedział pierwszy lockdown.

