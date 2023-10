Polacy marnują żywność na potęgę, chociaż inflacja nieco hamuje ten trend. Padł niechlubny rekord

UE walczy z marnowaniem żywności i chce wprowadzić nowe etykiety na produktach spożywczych Nowe oznaczenia mają w przyszłości pojawić się na produktach spożywczych. To pomysł Komisji Europejskiej, by nowe etykiety sugerowały, że dany produkt nadaje się do spożycia nawet, gdy upłynie termin jego ważności.