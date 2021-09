Polacy chcą lekcji stacjonarnych

fot. Serlena Bessonova / / Shutterstock

Polacy popierają lekcje stacjonarne, ale nie chcą dzielić uczniów z uwagi na szczepienia – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Jak pisze czwartkowa "Rz", "Polacy mają już dość zdalnej edukacji".

Z sondażu wynika, że 69 proc. respondentów jest przekonanych, że nauka w szkołach powinna odbywać się stacjonarnie bez żadnych warunków. Przeciwnego zdania jest 19,2 proc. osób. Blisko 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Jak pisze gazeta, największe poparcie dla nauki stacjonarnej – 76 proc. – zauważalne jest wśród tych, którzy mają dzieci między 3. a 18. rokiem życia, zwłaszcza jeśli jest to jedno dziecko w rodzinie. Więcej zwolenników nauki stacjonarnej – 81 proc. – jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim. Rozwiązanie to popiera 98 proc. osób pracujących na umowę zlecenia/o dzieło, co związane jest z trudnościami w zapewnieniu dzieciom opieki podczas nauki zdalnej.

Sondaż pokazał, że co trzeci ankietowany uważa, iż powinno się obowiązkowo zaszczepić uczniów i nauczycieli. Przeciwko temu jest ponad połowa respondentów. 44,9 proc. badanych popiera regularne wykonywanie w szkołach testów na COVID-19. Przeciwnych jest 38,8 proc. 16,3 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania. Gazeta przypomina, że szczepienia uczniów w szkołach ruszą w trzecim tygodniu września. (PAP)

aop/ amac/