Polacy lubią luksus, ale metka nie jest najważniejsza

Bankier.tv

Jaki luksus lubią Polacy? Ile wart jest rynek dóbr luksusowych i produktów premium w naszym kraju? Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniało się to, co kupowaliśmy? Na ile istotny dla marek luksusowych jest nasz rynek i jak na produkty z wyższej półki wpłynęła pandemia? O tym rozmawiamy w najnowszym Programie Antykryzysowym.

Ponad 25 mld zł wart był rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2019 roku. Według szacunków w ciągu kilku lat jego wartość może wzrosnąć nawet do 38 mld zł - wynika z raportu KPMG. Zamożni Polacy lubią samochody premium, ale również luksusową odzież, akcesoria, dodatki czy biżuterię.

- Nie mamy jeszcze badań na koniec 2020 roku. Takie ukazują się dopiero na początku przyszłego roku. Teraz możemy opierać się na badaniach, które były prowadzone w 2019. Jest powiedziane, że ten rynek jest wart 25 mld zł. Natomiast sam rynek odzieży luksusowej jest wart około 3 mld zł. Myślę, że rok 2020 mocno te plany rozwoju i wzrostu zweryfikował - mówi Agata Krysiak, założycielka i prezes Ammalfi Fashion.

- Zdecydowanie od lat na samym początku listy dóbr luksusowych są samochody, czyli dla każdego zamożniejszego Polaka pierwszym luksusowym zakupem jest luksusowy samochód. Myślę, że w miarę tego jak podróżujemy i stajemy się coraz bardziej międzynarodowi, mamy możliwość obserwowania rynków zagranicznych i dóbr luksusowych tam, to ludzie w Polsce teraz więcej wydają również na takie rzeczy jak ubrania. Tak jak powiedzieliśmy, jest to rynek wyceniany na około 3 mld zł i rynek ten cały czas rośnie. Jest coraz więcej marek luksusowych zainteresowanych wejściem do Polski lub takich, które weszły na nasz rynek w ciągu ostatnich pięciu lat. Są pozytywnie zaskoczeni tym jakie obroty i jaki sukces mogą tutaj odnieść. Oprócz tego wydajemy też coraz więcej na podróże. Pewnie w 2020 te wydatki były niższe, ale generalnie podróżowanie i wydatki z tym związane to jest tendencja wzrostowa. I jak najbardziej jeszcze biżuteria. Wszystko, co łączy się z takim luksusowym stylem życia - dodaje Krysiak.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy również w wersji podcastowej.