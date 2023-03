Kolejne rekordy wykupionych polis zdrowotnych. Polacy ubezpieczają się na potęgę

Tak PiS omija prawo. Legalizuje wydanie 200 mln złotych wrzutką do ustawy Wrzutka do ustawy - to ulubiona forma legislacji obecnego rządu. Tym razem chodzi o 200 mln złotych, które wydała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na zakup sprzętu medycznego i to bez żadnego przetargu.