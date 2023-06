Niewierni, mimo że zadowoleni. "Niewidzialna rewolucja" na polskim rynku pracy

Brak „wierności” jednemu pracodawcy, otwarcie na nowe możliwości zatrudnienia oraz przedkładanie równowagi między pracą a życiem prywatnym nad sukces zawodowy - to najważniejsze zmiany na rynku pracy, jakie nastąpiły po pandemii. Stąd też aż 80 proc. osób, które rozpoczęły nową pracę w ciągu ostatniego roku, jest otwartych na poszukiwanie nowych wyzwań zawodowych.

fot. kora_sun / / Shutterstock

Według twórców raportu Talent Trends 2023 czynnikami wywierającymi największy wpływ na kandydatów przy wyborze nowego miejsca zatrudnienia są wynagrodzenie, elastyczność i rozwój kariery. Natomiast stopniowo znika tradycyjne przywiązanie do pracodawcy, które przez wiele lat było normą.

3 lata u jednego pracodawcy to już lojalność

Raport Talent Trends 2023 wskazuje, że pracownicy stają się bardzo elastyczni i coraz bardziej otwarci na zmianę. Spośród niemal tysiąca osób, które wzięły udział w badaniu w Polsce, ponad połowa stwierdziła, że aktywnie poszukuje pracy albo planuje szukać jej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W dodatku taką postawę prezentują nawet te osoby, które są zadowolone z obecnych warunków zatrudnienia.

- Polscy pracownicy i kandydaci wychodzą z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej – uważa Kacper Grabowski, Senior Director Michael Page Business Services & Technology. – Średni czas, który spędzamy u jednego pracodawcy, skraca się z roku na rok, choć to zależy oczywiście od sektora. Jeszcze 10 lat temu mówiło się, że przed upływem 3 lat pracy w jednym miejscu nie powinniśmy zmieniać pracy, żeby dobrze to wyglądało w CV. Dzisiaj te 3 lata są już postrzegane jako lojalność.

Aktualnie częsta zmiana pracodawcy jest kluczowym elementem rozwoju kariery. Co trzeci kandydat jako powód zmiany podaje chęć rozwoju. Dane potwierdzają wzrost liczby osób szybko zmieniających zatrudnienie, dla których jest to krótsza droga do osiągnięcia wyższego stanowiska. To skuteczna strategia wspinania się po szczeblach kariery w celu uzyskania awansu i zazwyczaj towarzyszącej mu podwyżki wynagrodzenia.

Wciąż najbardziej liczy się wynagrodzenie

Talent Attraction Index to współczynnik przyciągania talentów opracowany przez PageGroup. Jednoznacznie wskazuje on, że kandydaci rozglądający się za nowym miejscem pracy zwracają uwagę przede wszystkim na wynagrodzenie (26 proc. wskazań), szeroko pojętą elastyczność (15 proc.) oraz rozwój kariery (14 proc.). Chęć zwiększenia dochodów jest też obecnie najczęstszym powodem zmiany pracy oraz najważniejszym elementem rekrutacji.

- Wynagrodzenie zawsze odgrywało istotną rolę, ale nasze dane pokazują, że nigdy nie miało aż tak dużego znaczenia dla pracowników jak teraz – podkrela Kacper Grabowski. – Kandydaci celowo zwiększają wartość finansową swojego czasu i nie zaakceptują niższego wynagrodzenia, jeśli mogą zarobić więcej w innym miejscu. Odrzucają wszelkie inne korzyści, dopóki pensja nie osiągnie odpowiedniego poziomu.

Ważne zdrowie psychiczne i work life balance

Choć wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem dla pracowników, to 7 na 10 Polaków wskazuje zdrowie psychiczne i równowagę między karierą a życiem prywatnym jako ważniejsze od sukcesu zawodowego. Nieco mniej ważna jest dobra atmosfera w zespole oraz uznanie przełożonych. Dlatego aż 94 proc. otwiera się na nowe możliwości na rynku pracy. Raport Talent Trends 2023 potwierdza, że „wielka rezygnacja” nie była jedynie chwilowym zjawiskiem w okresie pandemii. Zmiany, które wtedy się zaczęły, są prawdziwą rewolucją w kulturze pracy.

– Jesteśmy właśnie świadkami najgłębszej transformacji w kulturze miejsca pracy od czasu powstania Internetu – twierdzi Radosław Szafrański, Managing Director PageGroup Polska. – Zmiany te składają się na „Niewidzialną Rewolucję”, która niesie za sobą istotne konsekwencje dla pracodawców. Określenie tych wydarzeń mianem rewolucyjnych stanowi bardzo świadome nawiązanie do powstania Internetu. Dotyczy ono skali zmian, jakie obserwujemy – w zakresie zmiany wartości, sposobu myślenia i stosunku ludzi do pracy.

Potrzebne partnerskie podejście do pracownika

Coraz więcej zatrudnionych zastępuje emocjonalne korzyści związane z pasją, przynależnością i celem, które czerpali z pracy, wartościami takimi jak rodzina, przyjaciele i społeczności. Wykonywane obowiązki wiążą się więc ze znacznie mniejszą wartością emocjonalną.

Dzięki „Niewidzialnej Rewolucji” talenty stały się bardziej decyzyjnymi jednostkami, które obecnie domagają się partnerskich relacji z pracodawcami.

- Myślę, że zbliżamy się tak naprawdę do najbardziej zdrowego modelu, w którym to wreszcie jest partnerska rozmowa przy jednym stole dwóch stron, gdzie kiedyś zdecydowanie ten środek ciężkości przesunięty był na pracodawcę. Teraz idziemy w kierunku zdrowego balansu – uważa Kacper Grabowski. – Celem jest autentyczne przewartościowanie relacji pracownik-pracodawca tak, aby była ona obustronnie korzystna i przynosiła wartość zarówno firmie, jak i pracownikom.

Przebadano tysiąc Polaków

Raport Talent Trends 2023 to wszechstronne i kompleksowe badanie wykwalifikowanych specjalistów ze wszystkich branż. Przedstawia analizę zachowań przebadanych pracowników oraz kandydatów, którzy ujawniają w badaniu swoje motywacje, postawy, przekonania i wartości. Ustala on wśród lokalnych i globalnych talentów podstawowe czynniki motywujące ich do zmiany pracy takie jak: wynagrodzenie, kultura i wartości, work-life balance, różnorodność, równość i integracja w środowisku pracy oraz rozwój kariery. W badaniu prowadzonym od czwartego kwartału 2022 roku do pierwszego kwartału 2023 roku wzięło udział łącznie 70 tys. osób z 37 krajów. W Polsce wzięło w nim udział tysiąc osób.