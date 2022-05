Polacy chwalą sobie najem mieszkań, ale i to rozwiązanie ma wady

fot. fizkes / / Shutterstock

88 proc. prywatnych oraz 97 proc. instytucjonalnych najemców mieszkań jest zadowolonych ze świadczonych usług najmu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Statystyczny Polak najmujący mieszkanie jest w związku; co dziesiąte wynajmuje singiel.

Firma analityczno-badawcza Zymetria, na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przeprowadziła w marcu br. wśród mieszkańców dużych miast badanie "Rynek wynajmu w Polsce 2022". Objęto nim zarówno osoby najmujące lokale prywatnie, jak i w systemie instytucjonalnym, tzw. PRS (Private Rented Sector).

Jak wyjaśniono, wynajem instytucjonalny polega na tym, że wyspecjalizowane firmy będące właścicielami budynków wynajmują mieszkania w pełni wyposażone, często z dodatkowymi atutami, jak obsługa czy wspólne przestrzenie użytkowe (kawiarnie, siłownie, miejsca pracy).

"Praktycznie wszyscy najemcy instytucjonalni są zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze świadczonych usług najmu: to aż 97 proc. badanych. Bardzo wysoki poziom zadowolenia wskazują również najemcy prywatni - w tej grupie zadowolonych jest 88 proc. ankietowanych" - przekazano w środowej informacji prasowej.

Kim jest statystyczny wynajmujący?

Z badania wynika, że statystyczny Polak najmujący mieszkanie to osoba będąca w związku i prawie w co drugim przypadku mieszkająca z dzieckiem (lub dziećmi). Co dziesiąte mieszkanie wynajmuje singiel. W przypadku najmu prywatnego przeważają ludzie młodzi - 61 proc. to osoby w wieku do 34 lat; podział według płci jest tożsamy ze statystycznym w kraju – nieco więcej jest kobiet. Natomiast w grupie osób wynajmujących w systemie instytucjonalnym przeważają osoby powyżej 35. roku życia, rzadziej mieszkają z dziećmi i trzy czwarte to kobiety.

Najmujący decydują się na wynajem ze względu na swobodę w wyborze miejsca mieszkania, jak i unikanie konieczności zaciągania kredytu, na co wskazało od 23 do 26 proc. badanych. Ok. 23 proc. wskazało na łatwość zmiany mieszkania w razie potrzeby. W przypadku najmu instytucjonalnego co trzecia osoba zdecydowała się na wynajem, ponieważ potrzebowała mieszkania w związku z przeprowadzką z innego miasta.

Badanie pokazało, że wśród zalet wynajmu najemcy prywatni znacznie częściej wskazują łatwość zmiany jednego mieszkania na drugie (38 proc.) oraz możliwość szybkiego usamodzielniania się, na co zwróciło uwagę 31 proc. respondentów. Najemcy instytucjonalni doceniają wygodną lokalizację sprzyjającą komfortowi życia codziennego – szczególnie 44 proc. badanych. 24 proc. respondentów ceni sobie możliwość mieszkania w atrakcyjnych dzielnicach miasta, a 21 proc. - bliskość terenów zielonych.

Wady najmu i wynajmu

Jeśli chodzi o wady, to wynajmujący prywatnie wskazywali na obowiązek wpłaty kaucji, wiążący się z ryzykiem nieodzyskania tej kwoty (32 proc. wynajmujących prywatnie i 23 proc. korzystających z najmu instytucjonalnego). Dodatkowo wynajmujący prywatnie obawiają się odciążenia dodatkowymi kosztami w razie zniszczeń w mieszkaniu (30 proc.). Co trzeciej osobie przeszkadza fakt, że mieszkania nie można urządzić po swojemu, według indywidualnych potrzeb i gustów.

Co drugi statystyczny najemca prywatny posiada zwierzę i w zdecydowanej większości jest to pies (70 proc.), a co czwarty najemca instytucjonalny mieszka ze zwierzęciem, przy czym niemal równie często jak pies (52 proc.) jest to kot (42 proc.).

"Analiza badania wskazuje, że najemcy instytucjonalni są zdecydowanie bardziej zadowoleni z lokalizacji mieszkania, przyjazności otoczenia oraz z jego standardu niż najemcy prywatni. Również lepiej oceniają dopinanie kwestii formalnych i wysokość czynszu versus jakość mieszkania. Najem ten jest postrzegany jako bardziej bezpieczny m.in. przez jasne zasady najmu i proste formalności. Wszyscy najmujący chwalą sobie swobodę mieszkania – mogą mieszkać w większym metrażu, w lepszej lokalizacji, a do tego nie ponoszą ryzyka związanego z zaciąganiem kredytu. Cenią sobie dobre umiejscowienie i bliskość terenów zielonych" - przekazano.

W badaniu "Rynek wynajmu w Polsce 2022" przeprowadzonym w marcu 2022 przez firmę analityczno-badawczą Zymetria na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich wzięły udział osoby w wieku od 18 do 50 lat mieszkające w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców). Badanie zrealizowane metodą CAWI oraz wywiadami Face to Face objęło łącznie 910 respondentów.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest organizacją branży deweloperskiej, która od niemal 20 lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Obejmuje on rynek mieszkaniowy i komercyjny. Organizacja zrzesza prawie 300 firm z całego kraju – zarówno małe spółki rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje.

autor: Aneta Oksiuta