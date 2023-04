Polacy chętnie spędzają Wielkanoc poza domem. Wzrost o 50 proc. rdr

Zablokowany port w Dover. Samochody i autokary stoją w koszmarnych kolejkach Port w Dover ma nie lada problem - musi rozładować wielogodzinny korek z autokarów tak, by w ciągu trzech najbliższych dni zmniejszyć go do minimum. Podróżujący drżą, że powtórzy się sytuacja z zeszłego weekendu, kiedy to pasażerowie utknęli na kilkadziesiąt godzin bez wody i jedzenia.