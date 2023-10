Zdaniem 83,3 proc. respondentów osoby piastujące najważniejsze funkcje w państwie powinny ujawniać cały majątek małżeński lub partnerski, nawet jeśli mają formalną rozdzielność majątkową lub łączy je konkubinat - wynika z sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” i RMF FM.

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera RP

Jak pisze wtorkowa "Rzeczpospolita" z sondażu wynika, że "zdecydowana większość Polaków chce znać prawdziwy majątek rodziny polityka"

Na pytanie, czy: "osoby piastujące najważniejsze funkcje w państwie powinny ujawniać cały majątek małżeński lub partnerski, nawet jeśli mają formalną rozdzielność majątkową lub łączy je konkubinat", 83,3 proc. respondentów odpowiedziało "tak" (w tym 66,6 proc. "zdecydowanie się zgadzam", 16,7 proc. - "raczej się zgadzam"); 11 proc, udzieliło odpowiedzi "nie" (w tym 7 proc. "raczej się nie zgadzam", a 4 proc. "zdecydowanie się nie zgadzam"); 5,7 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

W sondażu zapytano także, czy: "małżeństwo Morawieckich powinno ujawnić cały majątek", 82,1 proc. odpowiedziało "tak" (w tym 69 proc. odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", 13,1 proc. - "raczej się zgadzam"); 10 proc. odpowiedziało "nie" (w tym 6,5 proc. odpowiedziało "raczej się nie zgadzam", a 4,2 proc. "zdecydowanie się nie zgadzam"); 7,2 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Dziennik przypomina, że równo cztery lata temu, tuż przed wyborami parlamentarnymi 2019 r., rząd złożył w Sejmie nowelizację ustaw, które wprowadzały obowiązek wobec osób pełniących funkcje publiczne ujawnienia także majątku osobistego małżonków i partnerów, a także dzieci własnych, dzieci małżonka i przysposobionych. "Ustawa była wprost pisana +pod Morawieckich+ – po ujawnionej przez media skali majątku premiera i jego żony. Ustawę przegłosował Sejm, ale jej wejście w życie zablokował prezydent Andrzej Duda, zarzucając zbyt dużą ingerencję w prawa osobiste dzieci osób publicznych (ale nie małżonków i partnerów). Ustawę zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Po dwóch latach, w listopadzie 2021 r., Trybunał wydał kontrowersyjny wyrok" - pisze dziennik. Jak podkreśla "Rz", choć jest on związany zakresem zaskarżenia, skład Trybunału, który rozpatrywał wniosek prezydenta, rozszerzył go do całej ustawy, a nie tylko majątku dzieci, uznając, że w całości ustawa jest niekonstytucyjna. Zdanie odrębne złożyło trzech sędziów: Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina.

Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono metodą CATI w dniach 6-7 października br. na 1100-osobowej grupie respondentów. (PAP)

