Polacy chcą szybkich zmian w prawie, by budować wiatraki

Tauron kupuje spółkę z prawami do projektu wiatrowego o mocy 60 MW. Szacuje łączne nakłady na ok. 500 mln zł

Tauron Zielona Energia, spółka zależna Tauronu, kupi spółkę celową posiadającą prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW zlokalizowanej w północno-zachodniej Polsce. Szacuje łączne nakłady związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji na ok. 500 mln zł - podał Tauron w komunikacie.