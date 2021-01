Polacy chcą prawnej gwarancji pracy zdalnej

fot. miagolio / Shutterstock

8 na 10 pracowników chce, aby praca zdalna była zagwarantowana prawnie. Dla 37 proc. wystarczyłoby, aby ustawowo mogli jeden dzień w tygodniu pracować w ramach home office.

Jak wynika z badania zleconego przez Personnel Service, pracę zdalną od połowy marca wprowadziła połowa pracodawców. Najczęściej byli to średni przedsiębiorcy (58 proc.). 42 proc. natomiast nie miało takiej możliwości, aby zatrudnieni wykonywali swoje obowiązki w domu.

- Nie będzie zaskoczeniem, że praca zdalna to domena osób z wyższym wykształceniem, które mieszkają w największych polskich miastach. Z naszego badania wynika, że 42 proc. pracowników z wyższym wykształceniem deklaruje, że aktualnie pracuje zdalnie w porównaniu do 15 proc. osób ze średnim wykształceniem oraz 7 proc. osób z wykształceniem podstawowym. Dodatkowo 39 proc. aktualnie pracujących zdalnie mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Na wsi w ten sposób pracuje mniej, bo co czwarta osoba – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

W badaniu czytamy, że już co trzecia osoba uważa, że praca zdalna powinna być zagwarantowana ustawowo. Im większe doświadczenie w home office, tym więcej osób chce takiej gwarancji. 47 proc. pracowników, którzy obecnie w tej sposób świadczą obowiązki zawodowe, chce w tej kwestii regulacji prawnych, 33 proc. pozostawia decyzję w tej sprawie woli pracodawcy, a 34 proc. nie ma na tym gruncie zdania.

Mimo wielu swobód, jakie wiążą się z pracą zdalną, 40 proc. Polaków w tym trybie wyrabia nadgodziny, a co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, co szósty natomiast powyżej tego czasu.

– Z naszego badania wynika, że najmocniej granicę w czasie pracy wyznaczają sobie osoby w wieku 35-44 lat. Aż 61 proc. osób w tym przedziale wiekowym pracowało na home office w sztywnych godzinach. Inne grupy wiekowe mają z tym więcej problemu, dlatego większość z nas nie marzy o tym, by przejść całkowicie na pracę zdalną. Idealny wymiar to jeden dzień w tygodniu, uregulowany i zagwarantowany prawnie – podsumowuje Krzysztof Inglot.

