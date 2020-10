Polacy chcą płatności bez PIN-u do 200 zł

fot. Rido / Shutterstock

Polacy częściej korzystają z płatności bezgotówkowych i uważają, że płacenie bez PIN-u powinno zostać podniesione do kwoty 200 zł. Około 54 proc. ankietowanych wskazuje na wzrost liczby punktów, gdzie można zapłacić bezgotówkowo, ale ponad 3/5 nie dezynfekuje karty. Z kolei 10 proc. firm zwraca terminale po darmowym okresie - wynika z analizy WIB.

Na polskim rynku działa ponad milion terminali, z czego 335 tys. urządzeń zarejestrowanych zostało w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Projekt odpowiada za przyrost ponad 90 proc. nowych terminali. Dodatkowo z oferty skorzystało ponad 242 tys. podmiotów – w większości były to małe firmy. Z kolei około 7 tys. terminali trafiło do sektora publicznego, mówił podczas wideokonferencji Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

10 proc. firm oddaje terminal

– Około 10 proc. firm, które w ramach programu korzystały z terminala za darmo, rezygnuje z ich posiadania po wyjściu z Programu Polska Bezgotówkowa – podsumował Groszek oraz dodał, że nie jest to zjawisko specyficzne, ponieważ „agenci w swoich statystykach pokazują, że wychodzenie z ich umów też jest na poziomie ok. 10 proc.”.

Wśród przyczyn zakończenia umowy po darmowym okresie prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa wskazuje na to, że niektórzy przedsiębiorcy biorą więcej terminali – maksymalnie można wziąć 3 urządzenia – a po programie rezygnują z nich. Jako drugą przyczynę Groszek wskazał konkurencję na rynku wśród agentów i „podkupywanie klientów”.

Więcej sklepów z terminalem

Płatności bezgotówkowe cieszą się rosnącą popularnością – 34 proc. ankietowanych ograniczyło korzystanie z gotówki podczas pandemii COVID-19, a 54 proc. Polaków biorących udział w badaniu wskazuje, że wzrosła liczba miejsc handlowo-usługowych, w których można zapłacić kartą. Na obszarach wiejskich nawet 57 proc. mieszkańców wskazuje na poprawę infrastruktury w tym zakresie – z badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2020”, zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach kolejnej edycji kampanii „Warto Bezgotówkowo”.

/ fot. materiały prasowe / ZBP

– Prezentowane badanie potwierdza, że nasze społeczeństwo trwale zmienia swoje zachowania płatnicze i wybiera wygodne oraz bezpieczne płatności bezgotówkowe. Widać, że pewne nawyki, które pandemia utrwala, zostaną z nami. Widać też, że konsumenci odczuwają efekty programów, które rozwijają sieć akceptacji płatności bezgotówkowych – zaznaczył Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej .

Targowiska i bazary to miejsca, gdzie najczęściej nie można zapłacić kartą – wskazuje 64 proc. ankietowanych w badaniu WIB. Na kolejnych pozycjach wśród punktów, gdzie płatności bezgotówkowe nie zawsze są dostępne respondenci wskazali: inne usługi – 27 proc., sklepy spożywcze – 19 proc. oraz usługi beauty – 18 proc.

/ fot. materiały prasowe / ZBP

– Opublikowane w ostatnich dniach dane kwartalne NBP potwierdzają, że Polacy aktywnie korzystają z rekomendowanych przez banki sposobów płatności, a już 93% transakcji bezgotówkowych kartą jest dokonywanych w sposób zbliżeniowy – wskazał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich oraz przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Polacy częściej korzystają z mikropłatności - 60 proc. ankietowanych wskazuje na wybieranie tej opcji m.in. podczas płacenia za miejsca parkingowe (21 proc.), komunikację miejską (19 proc.), automaty (18 proc.) oraz autostrady (15 proc.).

– Jeśli chodzi o preferowaną wysokość kwoty, do której można płacić bez użycia kodu PIN, limit podniesiony w czasie wiosennego lockdownu do 100 zł jest postrzegany jako optymalny (62 proc.), ale blisko co czwarty badany (24 proc.) chciałby, aby kwota ta była dwukrotnie wyższa – czytamy w komunikacie Związku Banków Polskich.

/ fot. materiały prasowe / ZBP

Polacy nie dezynfekują kart

Pomimo zwiększonego zainteresowania płatnościami bezgotówkowymi Polacy zapominają o dezynfekcji środka płatniczego. Z badania przeprowadzonego na zlecenie WIB wynika, że 64 proc. ankietowanych nie dezynfekuje kart płatniczych. Natomiast 13 proc. wskazuje, że w ostatnich miesiącach kilka razy oczyszczało plastik.

/ fot. materiały prasowe / ZBP

Wyniki badania zaprezentowano na środowej konferencji prasowej, przypadającej na Tydzień Płatności Bezgotówkowych. W spotkaniu online z dziennikarzami uczestniczyli: Tadeusz Kościński – minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Związku Banków Polskich i przewodniczący Koalicji na rzecz Rozwoju Płatności Bezgotówkowych i Mikropłatności, Mieczysław Groszek – prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Dorota Dublanka – prezeska Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium” oraz Waldemar Zbytek – prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

DF