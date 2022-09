Polacy chcą jawnych wynagrodzeń w ofertach pracy. Ruszyła kampania „Szanuj siebie”

fot. fizkes / / Shutterstock

No Fluff Jobs, serwis z ofertami pracy dla IT, ruszył z kampanią społeczną „Szanuj siebie”, która ma zwrócić uwagę na nieprzejrzyste procesy rekrutacyjne. Na potrzeby tego działania firma zleciła badanie MASMI Poland, z którego między innymi wynika, że jawne wynagrodzenia w ofertach pracy są ważne dla blisko 93% Polek i Polaków. Większość z nas zgadza się również ze stwierdzeniem, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn.

Jak wynika z badania No Fluff Jobs 92,9 proc. Polek i Polaków uważa pokazywanie proponowanego wynagrodzenia za ważny lub bardzo ważny element ogłoszeń o pracę. Tylko 2,3 proc. osób uznaje to za nieważne lub zdecydowanie nieważne, a dla 4,8 proc. jest to obojętne.

Mimo że otrzymywanie informacji zwrotnych od pracodawcy w procesie rekrutacji jest ważne, dla wiekszości kandydatów (77 proc.) to przekazywanie tych informacji rekrutowanym nie jest zbyt częste (tylko 20 proc. osób otrzymywało feedback często lub zawsze). Informacje zwrotne najczęściej dotyczą doświadczenia (53 proc.) i umiejętności (39 proc.) kandydatów. Rzadziej feedback dotyczył posiadanego wykształcenia (29 proc.), znajomości języków (20 proc.) lub sposobu rozmowy.

Jak wynika z badania zleconego przez No Fluff Jobs podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci(-tki) są pytani(-e) najczęściej o stan cywilny (31 proc.), posiadanie dzieci (27 proc.) i wiek (25 proc.), a kobiety także o planowanie rodziny (27 proc.). Pytanie o te kwestie jest postrzegane jako niestosowne, szczególnie dla kobiet. 30 proc. osósb zetknęło się z sugestią że ich wiek ma wpływ na decyzję o zatrudnieniu. Aż 73,8 proc. osób uznało pytania i komentarze dotyczące wyglądu za niestosowne. W sumie 62,5 proc. osób postrzega pytania i komentarze dotyczące orientacji jako niestosowne.

Wszystkie te elementy ogłoszenia i procesu rekrutacyjnego punktuje No Fluff Jobs w swojej najnowszej kampanii „Szanuj siebie”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na nietransparentne procesy rekrutacyjne. Często bywa tak, że kandydaci(-tki) muszą wejść „w ciemno” w proces rekrutacji, nie znając proponowanego wynagrodzenia. Do tego po samej rozmowie czeka na nich cisza, bo nikt się nie odzywa, jeśli kandydata(-tki) nie wybrano do kolejnego etapu lub dowiadują się, że powodem odrzucenia był(a) wiek/płeć.

W ramach kampanii w przestrzeni publicznej można znaleźć hasła, które adresowane są bezpośrednio do kandydatów(-ek) np. „Nie aplikuj na oferty bez podanego wynagrodzenia”, „Masz prawo do informacji zwrotnej po rekrutacji” czy „Twój wiek nie może decydować o zatrudnieniu”. Zaangażowanie osób szukających pracy do tej inicjatywy to dobry krok w kierunku transparentnej rekrutacji.

No Fluff Jobs zachęca także do podpisania listu otwartego w temacie ustanowienia jawnych wynagrodzeń w ofertach pracy. List kierowany jest do Komisji Europejskiej, a jego celem jest zwrócenie uwagi na szereg korzyści, jakie niosą transparentne wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę i zachęcenie instytucji unijnych do przyspieszenia prac nad ustawą o obowiązku publikacji proponowanych zarobków w ofertach pracy. Po zaledwie kilku dniach akcji list podpisało już blisko 5 tys. osób.

Badanie zostało przeprowadzone na 1000 losowo wybranych osób aktywnych zawodowo i/lub szukających pracy. Ankietowanych(-e) pytano o stosunek do poszczególnych elementów rekrutacji, takich jak: wynagrodzenia w ofertach pracy, udzielanie informacji zwrotnej przez firmy, zadawanie niestosownych pytań na rozmowie rekrutacyjnej czy dyskryminacja ze względu na wiek lub płeć. Badanie przeprowadziła firma MASMI Poland na zlecenie No Fluff Jobs.