Polacy chcą bardziej dbać o środowisko, ale utrudniają to rosnące koszty życia

fot. Thx4Stock / / Shutterstock

Ponad dwie trzecie Polaków chce robić coś więcej, aby bardziej dbać o planetę i środowisko, ale uniemożliwiają im to rosnące koszty życia. Globalnie podobnej odpowiedzi udzieliło 65 proc. konsumentów - wynika z badania Kantar.

Jak odnotował ośrodek badawczy Kantar w podsumowaniu wyników swojego badania Sustainability Sector Index 2022, 97 proc. respondentów jest gotowych podjąć działania, by prowadzić bardziej zrównoważony styl życia, jednak napotykają liczne bariery w podejmowaniu takich inicjatyw. Badani wskazywali przy tym m.in. na wysoki koszt produktów i usług oferowanych z gwarancją ograniczonego negatywnego oddziaływania na społeczeństwo (np. przez wyzysk pracowników czy pracę dzieci) i środowisko (np. przez zanieczyszczanie wody lub ślad węglowy).

Kantar podzielił uczestników globalnego badania na grupy pod względem zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. Jak wskazano, przeciętnie na świecie 13 proc. ludności zupełnie odrzuca postulaty ochrony środowiska oraz walki z nierównościami i wyzyskiem. Z kolei 29 proc. badanych to "aktywni", czyli osoby przekonane, że mogą coś zmienić poprzez swoje działania i uważające, że kwestie społeczne i środowiskowe dotyczą ich osobiście. Tacy respondenci są także skłonni poświęcić więcej czasu i wysiłku, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Z badania wynika ponadto, że 35 proc. konsumentów to tzw. rozważający - ludzie pozbawieni pewności, czy faktycznie mogą coś zmienić poprzez swoje indywidualne wybory. 24 proc. to natomiast "przekonani", czyli konsumenci zgadzający się co do tego, że powinno się aktywnie działać na rzecz środowiska i społeczeństwa, ale niezamierzający zmieniać swoich nawyków.

Autorzy badania podali, że globalnie 65 proc. konsumentów chce robić więcej, aby zaradzić problemom planety i środowiska naturalnego, ale przeszkadzają im w tym rosnące koszty życia. Oprócz kosztów główną barierą uniemożliwiającą konsumentom prowadzenie życia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest "brak wiedzy na temat proekologicznych alternatyw wykorzystywanych produktów i usług" - wskazano w opracowaniu.

Według uczestników badania największymi problemami na drodze zrównoważonego rozwoju w skali globalnej są zanieczyszczenie wody, praca dzieci i wyzysk pracowników. W swoich odpowiedziach podkreślali, że tymi właśnie problemami powinny zająć się firmy. Indywidualni nabywcy byli też pytani o skojarzenia z problemami środowiskowymi generowanymi przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Ankietowali w tym wypadku wskazywali przede wszystkim na nadmierną ilość opakowań, odpady oraz ślad węglowy.

47 proc. konsumentów zadeklarowało, że przestało kupować określony produkt lub usługę ze względu na ich wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Wśród grupy "aktywnych" odsetek ten wyniósł 87 proc.

68 proc. badanych oceniło, że produkty korzystniejsze dla środowiska i społeczeństwa są droższe. "Takie przekonanie jest powszechne nawet wśród najbardziej zaangażowanych konsumentów – 77 proc. z nich jest zdania, że produkty lepsze dla środowiska i społeczeństwa są droższe, a cena utrudnia im podejmowanie kolejnych kroków dla ochrony planety" - podkreśliła ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Kantar, Karine Trinquetel, cytowana w informacji prasowej.

65 proc. respondentów chce robić więcej dla rozwiązania problemów planety i środowiska, ale na przeszkodzie staje im wzrost kosztów życia. "Najsilniej zwracają na to uwagę mieszkańcy obu Ameryk (70 proc.)" - dodano.

Badanie Kantar objęło także Polskę. Jak wskazano, "ponad dwie trzecie Polaków chce robić coś więcej, aby bardziej dbać o planetę i środowisko, ale rosnące koszty życia im to uniemożliwiają". Czterech na dziesięciu Polaków czuje się ograniczonych ze względu na problemy społeczne, z którymi boryka się na co dzień - przekazano.

Realizowane przez Kantar badanie Sustainability Sector Index 2022 opiera się na wynikach wywiadów z 33 tys. konsumentów w 32 krajach - w obu Amerykach (6 007), regionie Azji i Pacyfiku (11 020) oraz w Europie (16 017).

autorka: Ewa Nehring