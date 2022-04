Polacy chcą Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej. Badanie

fot. Julia Zabrodzka / / FORUM

Z badania Kantar Public dla organizacji pozarządowej Free Press for Eastern Europe, w którym Polacy byli pytani m.in. o wojnę w Ukrainie i uchodźców, wyłania się obraz wielkiej solidarności Polaków w stosunku do Ukraińców i jednoznacznego potępienia rosyjskiej agresji – pisze "Gazeta Wyborcza".

"Wyborcza" w środę opisuje przekrojowe badanie Kantar Public dla organizacji pozarządowej Free Press for Eastern Europe. Polacy byli w nim pytani m.in. o wojnę w Ukrainie, uchodźców i poczucie bezpieczeństwa. Z udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi wyłania się przede wszystkim obraz wielkiej solidarności Polaków w stosunku do Ukraińców i jednoznacznego potępienia rosyjskiej agresji.

"Czy uważasz, że napaść Rosji na Ukrainę można usprawiedliwić? Na tak postawione pytanie 95 proc. ankietowanych odpowiada, że to niemożliwe, 4 proc. jest w stanie usprawiedliwić rosyjskie działania wobec Ukrainy" – pisze "GW".

Dodaje, że w opinii trzech czwartych Polaków działania Władimira Putina mają na celu odbudowanie rosyjskiego imperium, jednocześnie 43 proc. ocenia, że władze Rosji chcą wojną odciągnąć uwagę obywateli od wewnętrznych problemów Rosji. 84 proc. ankietowanych odrzuca również putinowską propagandę, według której celem Rosji jest odsunięcie w Ukrainie od władzy nazistów.

"Narracja ta przekonuje jednak 8 proc. Polaków. Jednocześnie 5 proc. badanych uważa, że tereny Ukrainy zamieszkałe w większości przez Rosjan powinny należeć do Rosji. Tyle samo ankietowanych postrzega rosyjski atak jako działania w ochronie rosyjskiej mniejszości w Ukrainie. Jak konkludują autorzy badania, oznacza to, że mniej niż 10 proc. polskiego społeczeństwa odbiera rosyjską dezinformację jako prawdę" – czytamy w gazecie.

Informuje, że obawy, że w razie wygranej w Ukrainie Rosja skieruje działania wojenne również przeciwko Polsce, deklaruje 40 proc. badanych, a pesymizm częściej przejawia się w odpowiedziach kobiet oraz odbiorców mediów publicznych. Jednocześnie 53 proc. badanych ocenia atak Rosji na Polskę jako mało prawdopodobny.

"Na pytanie o użycie broni nuklearnej prawie 40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że obawia się jej użycia na terytorium Ukrainy. Niespełna jedna czwarta ankietowanych boi się, że do ataku atomowego może dojść na terytorium Polski. 26 proc. uważa, że może do tego dojść na terytorium jeszcze innego kraju. działania wobec Ukrainy" – pisze "GW". Dodaje, że polska solidarność z Ukrainą przejawia się również w krytycznej ocenie działań państw zachodnich wobec rosyjskiej agresji, bo aż 87 proc. ankietowanych uważa, że pomoc Zachodu dla Ukrainy powinna być większa, niż jest obecnie.

Z badania opisanego przez GW wynika, że Polacy oczekują przede wszystkim zwiększenia przez Unię Europejską i Wielką Brytanię dostaw broni dla ukraińskiej armii (ponad 70 proc. odpowiedzi), większego wsparcia finansowego dla Ukrainy i zerwania powiązań handlowych z Rosją (ponad 60 proc. odpowiedzi).

"Jednocześnie 95 proc. osób jest za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, 90 proc. popiera akces tego kraju do NATO. W obu przypadkach 45 proc. ankietowanych twierdzi, że powinno się to wydarzyć jak najszybciej" – pisze gazeta.

Badanie Kantar Public dla Free Press for Eastern Europe przeprowadzono na próbie 1004 osób powyżej 18. roku życia, 24-30 marca br. metodą wywiadów telefonicznych. (PAP)

wni/ joz/