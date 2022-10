Polacy boją się utraty pracy, a połowa nie liczy już na podwyżkę

fot. aslysun / / Shutterstock

W związku z obecną sytuacją ekonomiczną w Polsce 17 proc. badanych obawia się utraty pracy, a ponad połowa (52 proc.) martwi się, że nie może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia - wynika z badania firmy Randstad. Inflacja nie miała wpływu na decyzje zawodowe w ciągu ostatniego półrocza prawie połowy badanych (48 proc.).

"W związku z sytuacją ekonomiczną w kraju połowa pracowników obawia się, że nie może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia (52 proc.), a 41 proc. że nie będzie miało szans na awans. Niemal co trzeci (30 proc.) obawia się nadmiaru pracy w związku z redukcjami zatrudnienia. Zwolnienia z pracy boi się 17 proc., a upadku firmy, w której pracują - 14 proc." - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że inflacja nie miała wpływ na decyzje zawodowe w ciągu ostatniego półrocza prawie połowy ankietowanych (48 proc.). Z kolei ze względu na rosnące ceny i chęć wyższych zarobków 19 proc. badanych zdecydowało się na dodatkową pracę, a 13 proc. zaczęło pracować w nadgodzinach. 10 proc. ankietowanych wystąpiło o podwyżkę wynagrodzenia u obecnego pracodawcy (niemal co trzeci jej nie dostał, a 35 proc. z nich otrzymało ją w wysokości, o jaką poprosili).

Zobacz także Sprawdź elastyczne oszczędzanie nawet na 7% przez 6 miesięcy

Jednocześnie 39 proc. badanych nie rozważa żadnych decyzji zawodowych w związku z inflacją i sytuacją ekonomiczną. Pozostali wśród możliwych decyzji wskazywali przede wszystkim na znalezienie dodatkowej pracy (19 proc.), podwyższenie kwalifikacji (14 proc.), zamiar pracowania więcej/w nadgodzinach (13 proc.), zmianę pracodawcy na takiego, który zaproponuje wyższe wynagrodzenie (10 proc.) lub wystąpienie o podwyżkę wynagrodzenia u obecnego pracodawcy (9 proc.).

Najczęstszym powodem, dla którego pracownicy nie planują dodatkowych działań w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju, jest przekonanie, że mają dobrą pracę i nie czują potrzeby zmian (26 proc.), 22 proc. badanych nie odczuwa zagrożenia i uważa, że ma silną pozycję w miejscu pracy, a 21 proc. czeka jeszcze na rozwój sytuacji. Co piąty (20 proc.) boi się wprowadzać zmiany w swoim życiu zawodowym z uwagi na niepewność sytuacji.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Ponadto z badania firmy Randstad wynika, że 20 proc. pracowników zmieniło pracę w ostatnich sześciu miesiącach, co oznacza wzrost w stosunku do badania z poprzedniego kwartału o 3 pkt. proc. i powrót do stanu z początku bieżącego roku.

"Niezmiennie najczęściej wskazywanym powodem zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (48 proc.), ale także porównywalnie często chęć rozwoju zawodowego (47 proc.). Zmianę stanowiska w ostatnim półroczu deklaruje 17 proc. pracowników – wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie od roku" - napisano w komentarzu do badania.

Średni czas poszukiwania pracy w II kw. 2022 r. wyniósł 2,4 miesiąca – nieznacznie krócej niż w poprzednim kwartale. Z kolei ocena szansy na znalezienie jakiejkolwiek nowej pracy w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy postrzegana jest na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale (88 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach 20 sierpnia – 2 września 2022 r. na grupie 1.000 respondentów (osoby pracujące minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione, w wieku 18-64 lata).

pat/ gor/