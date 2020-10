Pół miliona zł dla kancelarii za skarżenie decyzji komisji weryfikacyjnej

Bodnar: Noszenie maseczek jest nie tylko naszym obowiązkiem prawnym, ale także moralnym

Nawet jeżeli mamy wątpliwości co do obowiązku prawnego noszenia maseczek, to jest to nasz obowiązek moralny w stosunku do współobywateli - powiedział w niedzielę RPO Adam Bodnar. Jak dodał, wirus jest podstępny, dlatego powinniśmy przestrzegać wszystkich zaleceń sanepidu.