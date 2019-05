Pół miliona dni na zwolnieniu w pierwszym kwartale 2019 r. przez wypadki przy pracy

Przez pierwsze trzy miesiące roku 15 800 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w analogicznym okresie było ich więcej o 0,6 proc. Wskaźnik wypadkowości również nieznacznie zmalał - z 1,21 w I kw. 2018 r. do 1,17 w tym samym okresie w 2019 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, niemal 16 tys. osób zostało poszkodowanych przy pracy w pierwszym kwartale 2019 roku, jest to niewiele mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Zmniejszyła się o 29,3 proc. liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich oraz w wypadkach z innym skutkiem - o 0,5 proc.

Najczęściej wypadkom przy pracy ulegali pracownicy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Najmniej - w mazowieckim, małopolskich i podkarpackim. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Najczęstszym wydarzeniem powodującym uraz było zderzenie w nieruchomy obiekt (prawie 35 proc. przypadków), następnie uderzenie w obiekt w ruchu (ok. 20 proc.), kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (ok. 17 proc.), oraz obciążenie fizyczne lub psychiczne - ok. 14 proc. Ponad połowa przyczyn wypadków była spowodowana nieprawidłowym zachowaniem się pracownika.

Ogółem poszkodowani w wypadkach przy pracy przebywali na zwolnieniach przez 311 697 dni, co dało 26,1 dnia na jednego poszkodowanego.

Liczba dni niezdolności do pracy ze względu na sekcje i wybrane działy PKD Sekcja Dni niezdolności do pracy Dni niezdolności do pracy na 1 poszkodowanego Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 6257 33,1 Górnictwo i wydobywanie 18 488 37,7 Przetwórstwo przemysłowe 137 212 27,2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 4185 30,1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 11 614 27,1 Budownictwo 28 425 35,6 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 47 390 23,9 Transport i gospodarka magazynowa 36 931 26,0 Zakwaterowanie i gastronomia 4926 22,6 Informacja i komunikacja 1819 20,9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3459 23,4 Obsługa rynku nieruchomości 4636 28,1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4723 23,3 Administracja i działalność wspierająca 17 097 25,0 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 19 270 25,8 Edukacja 24 838 24,2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 33 821 19,1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3711 26,1 Pozostała działalność usługowa 2895 33,3 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie danych GUS, I kw. 2019 r.

Najdłużej na zwolnieniach lekarskich ww przeliczeniu na jedną osobę przebywali pracownicy górnictwa oraz w budownictwie. Najkrócej zaś byli na zwolnieniach pracownicy opieki zdrowotnej oraz IT.

Weronika Szkwarek