Pół miliarda złotych. Orlen coraz więcej wydaje na marketing i doradców

To już kolejny rekord. W tym roku Orlen pobił swój zeszłoroczny szczyt wydatków na marketing, doradców i usługi prawne. Za prezesury Daniela Obajtka te wydatki prawie się potroiły. W 2022 r. w tym obszarze Orlen wydał łącznie ponad 563 mln zł netto, aż 127,4 mln zł więcej niż rok wcześniej - pisze "Gazeta Wyborcza".

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Jak pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza", w 2022 roku Orlen "ustanowił kolejny raz rekord wydatków na marketing, doradców i usługi prawne". Za prezesury Daniela Obajtka takie wydatki prawie się potroiły. W 2022 r. na marketing i sponsoring, zakup usług związanych z doradztwem w zarządzaniu i usług prawnych, a także PR i reprezentację PKN Orlen wydał łącznie ponad 563 mln zł netto, aż 127,4 mln zł więcej niż rok wcześniej - poinformował koncern w specjalnym sprawozdaniu, które od kilku lat są zobowiązane publikować notowane na giełdzie państwowe spółki" - czytamy.

"Trzeba też zaznaczyć, że wydatki ze sprawozdania Orlenu dotyczą PKN Orlen, spółki-matki Grupy Orlenu, pomijając takie koszty całej grupy. Obejmuje ona ponad 180 spółek, także zagranicznych" - dodaje "GW". Jak podkreślono, inne duże spółki skarbu państwa "także nie skąpią pieniędzy na marketing, doradców i zewnętrzne kancelarie prawne, ale Orlen wyprzedza je o kilka długości".

W "GW" czytamy, że m.in. "kontrolowany przez rząd największy polski koncern energetyczny PGE w 2022 r. na marketing i PR wydał 83,6 mln zł, na doradców i prawników 19,8 mln zł, a na reprezentację - jedynie 0,2 mln zł.

"Łącznie to niemal 103,7 mln zł, ponad pięć razy mniej od wydatków PKN Orlen. Miedziowy kombinat KGHM w 2022 r. na marketing, sponsoring, PR wydał łącznie 72,1 mln zł, na doradców i prawników 12,2 mln zł, na reprezentację 7,8 mln zł. Łącznie to 92,1 mln zł, sześć razy mniej niż Orlen. Największe polskie towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w 2022 r. na marketing i PR wydało 66,5 mln zł, na doradców i prawników prawie 10,8 mln zł, na reprezentację 0,95 mln zł. W sumie 78,2 mln zł, czyli siedem razy mniej niż PKN Orlen" - wylicza gazeta, wskazując, że "w sumie te trzy wielkie spółki skarbu państwa na marketing, PR, doradców i prawników wydały połowę tego, co PKN Orlen".

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

mml/ dki/