Pół Szanghaju w lockdownie z powodu zakażeń omikronem

Moderna zwróciła się o zgodę na podawanie czwartej dawki jej szczepionki

Koncern farmaceutyczny Moderna Inc. zwrócił się w czwartek do federalnej Administracji ds. Żywności Leków (FDA) o wydanie w trybie pilnym autoryzacji na drugą dawkę przypominającą (czyli w sumie czwartą) jego szczepionki przeciwko Covid-19 dla wszystkich osób dorosłych - poinformował dziennik "New York Times"..