Młodzi inwestują w streetwear, czyli pokolenie Z w świecie finansów

„Mam 19 lat i pierwsze poważne decyzje w swoim życiu podejmowałem, kiedy za oknem szalała pandemia, za granicą wojna, natomiast social media zalewa fala pseudoautorytetów.” – nie możemy się nie zgodzić z tym, że dorosły świat pokolenia Z zdecydowanie różni się od świata, w który wkraczali młodzi ludzie 10, czy nawet 5 lat temu. Jak młodzi radzą sobie z tym światem, jakie mają potrzeby i czy sektor bankowy jest gotowy na to, by tym potrzebom sprostać?

Młodzi inwestują w streetwear

Pokolenie Z myśli zupełnie inaczej niż ich rodzice. Jak powiedział podczas panelu poświęconego młodym w świecie finansów na konferencji Impact 2023, Piotr Puchalski, dyrektor zarządzający w mBank - Młodzi nie oszczędzają, żyją tu i teraz, potrzebują pieniędzy na aktualne potrzeby. Nie oszczędzają pieniędzy, ale odkładają po to, żeby za chwilę wydać je na nowe gadżety jak laptop czy telefon. I to są te różnice.

Zapytani o to, w co inwestują, odpowiadają „w streetwear”. Co więc może im zaproponować sektor bankowy?

Ciągle wiemy za mało o pokoleniu Z

Jak twierdzi Paulina Skrzypińska, główna specjalistka ds. innowacji w Banku BNP Paribas S.A. - My ciągle wiemy za mało o młodych, o tych naszych przyszłych, albo już klientach. Nie jesteśmy jednak do końca na nich przygotowani. Młodzi chcą teraz, nie chcą fortuny za jakiś czas, chcą pieniędzy teraz, na aktualne potrzeby. Jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, to w tej kwestii idzie nam lepiej niż w kwestii produktów.

- Świat się zmienia – kiedyś pierwsze konto otwierało się idąc na studia, teraz 15 latkowie mają konta, bo jest gaming, bo trzeba kupować w Internecie. Teraz dzieci wcześniej dojrzewają cyfrowo. – dodaje Piotr Puchalski, dyrektor zarządzający w mBank.

Pokolenie Z to grupa ludzi, dla której technologia i cyfrowe rozwiązania są naturalnym sposobem na prowadzenie swoich spraw, w tym również finansowych. Zatem w świecie finansów to pokolenie oczekuje łatwego i szybkiego dostępu do usług bankowych oraz dużego wyboru różnych produktów finansowych, które umożliwią im zarządzanie swoimi pieniędzmi w wygodny i elastyczny sposób. Wśród produktów, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem pośród tej grupy wiekowej są przede wszystkim mobilne aplikacje bankowe, cyfrowe portfele, kryptowaluty oraz innowacyjne rozwiązania fintechowe. Jednym z kluczowych wyzwań sektora bankowego w kontekście pokolenia Z jest dostosowanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań oraz zapewnienie łatwego i efektywnego dostępu do cyfrowych usług finansowych.

Social media zalewa fala pseudoautorytetów

Bez wątpienia proces wkraczania w świat finansów młodego pokolenia powinien rozpoczynać się od edukacji. Młodzież czerpie jednak wiedzę z zupełnie innych źródeł niż my kiedyś, dlatego musimy zastanowić się jak przekazać im wiedzę, która z ich perspektywy być może wydaje się być bezużyteczna. - Edukowanie pokolenia Z jest bardzo, bardzo trudne – stwierdził podczas panelu dyskusyjnego Ziemowit Bagłajewski, rzecznik finansowy. I nie da się nie zgodzić z jego słowami, ponieważ wszyscy mamy świadomość, że social media zalewa fala pseudoautorytetów. Jak więc młody człowiek ma wybrać tych, których wiedza jest wartościowa? Jak twierdzi Ziemowit Bagłajewski - Jeżeli chcemy edukować to pokolenie, to powinniśmy zacząć od rzeczy generalnych, a nie wprowadzania produktów.

Pokolenie Z odważnie mówi o pieniądzach

Branża doskonale zna obecne trendy, które kształtują oczekiwania pokolenia Z. Z roku na rok zmienia się absolutnie etos pracy. 60% młodych ludzi pytanych o swoją przyszłość zawodową odpowiada, że chce prowadzić własną firmę. Pokolenie Z odważnie mówi o pieniądzach, podkreślając, że pieniądze są ważne w życiu, chcą z nich korzystać, by spełniać swoje potrzeby. Nie jest to jednak pokolenie, które będzie się przepracowywać, to pokolenie wie co oznacza wellbeing i stawia go na pierwszym miejscu w kwestii oczekiwań dotyczących przyszłej pracy.

Sektor bankowy nieustannie bada potrzeby i szybko dostosowuje się do zmieniających się trendów i oczekiwań różnych grup wiekowych, w tym również pokolenia Z, podążając za nowinkami technologicznymi i wprowadzając coraz to nowe rozwiązania cyfrowe. To pokolenie oczekuje łatwego i szybkiego dostępu do usług bankowych, najlepiej za pośrednictwem aplikacji mobilnych dostępnych na smartfonach. W odpowiedzi na te oczekiwania wiele banków wprowadziło już szereg usług cyfrowych, jednak sektor musi nadal inwestować w rozwój nowych technologii i usług, by nadążyć z zmieniającym się światem i jego potrzebami. Czy sprosta temu zadaniu? O tym z pewnością przekonamy się w najbliższych latach.