Pokój od Watergate czy Lennona? Koszt noclegu w najsłynniejszych hotelach

Morderstwa, duchy, przewroty polityczne. Oto najbardziej kontrowersje pokoje hotelowe, które na zawsze zapisały się w historii świata z uwagi na podobne wydarzenia. I co ciekawsze, nadal można wykupić w nich nocleg (w niektórych ze sporym wyprzedzeniem, ale jest to możliwe). Trzeba też przygotować się na spory wydatek nawet 35 tys. dolarów za dobę.

fot. Glenn Taylor/ Wynn Las Vegas/ KEYSTONE Pictures USA / / Shutterstock/ PLANET PHOTOS/ ZUMA Press

1. Pokój 214, Hotel Watergate, Waszyngton

Pięciu włamywaczy zostało złapanych po tym, jak buszowali w biurach należących do demokratów. Zameldowali się w pokojach 214 i 314 Hotelu Watergate nad rzeką Potomac w Waszyngtonie. (fot. Reuters Photographer / Reuters / Forum)

Hotel Watergate stał się jednym z symboli stolicy USA. Budynek został zaprojektowany przez włoskiego architekta Luigiego Morettiego, a otwarty został w 1967 roku. Gościli w nim m.in. Elizabeth Taylor czy sędzia Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Ale zasłynął z afery, która doprowadziła do upadku prezydenta Richarda Nixona. W pokojach nr 214 i 314 zameldowały się pod pseudonimami osoby, które włamały się do biur Komitetu Narodowego Demokratów. Wśród nich był m.in. James W. McCord Jr, koordynator ds. bezpieczeństwa Republikańskiego Komitetu Narodowego i Komitetu ds. Reelekcji Prezydenta.

Od tego czasu hotel kilkakrotnie zmienił właścicieli. Dla gości ponownie otworzył się w 2016 roku i zaczął zarabiać na aferze. W restauracji jest dostępne Skandaliczne Martini (mieszanka mocnej wódki jeżynowej i trawy cytrynowej, likieru morelowego, prosecco i soku ze świeżej cytryny). Numer telefonu także do tego nawiązuje - 844 617 1972. Sam pokój 214 stał się Salą Skandalu, z eksponatami z okresu Watergate tj. lornetka, magnetofon szpulowy czy maszyna do pisania. Jest on otwarty dla publiczności, ale też można zarezerwować w nim nocleg. Ceny zaczynają się od 1521 dol. za noc.

2. Pokój 1742, Fairmont The Queen Elizabeth, Montreal

To samo łóżko, ba nawet te same napisy na oknach. 17. piętro Farimont Queen Elizabeth w centrum Montrealu stało się sławne dzięki konferencji prasowej byłego już Beatelsa Johna Lennona i jego żony Yoko Ono. (fot. KEYSTONE Pictures USA / ZUMA Press)

Apartament złożony z czterech przylegających do siebie pokoi (nr 1738, 1740, 1742 i 1744) zasłynął z happeningu Johna Lennona i Yoko Ono, którzy przez siedem dni się z niego nie ruszali, racząc się zupą żółwiową, udzielając ponad 150 wywiadów i goszcząc fanów, którzy byli zmorą personelu hotelowego (ekipa sprzątająca narzekała na śmieci i zwiędnięte kwiaty). Pojawili się tam z 50 walizkami, ale raczej się nie rozpakowali, gdyż cały czas ubrani byli w piżamy. Jak się okazało, kierownictwo kilkakrotnie prosiło gwiazdy o opuszczenie pokoju.

Nocleg w oficjalnym apartamencie nazwanym "John Lennon & yoko Ono Suite" kosztuje 2250 dolarów. Dzięki połączeniu pokoi pomieszczenie może pomieścić cztery osoby. Wystrój jest stylizowany na "mieszankę wschodu i zachodu". Skrywa także kilka niespodzianek: jeśli podniesie się słuchawkę telefonu stacjonarnego, popłynie z niej głos Johna mówiący, jak ważne jest zaangażowanie w zaprowadzenie pokoju na świecie. Odtwarzacz muzyczny ma zapisaną m.in. piosenkę "Give peace a chance".

3. Hotel Stanley, Colorado

Chichot dzieci bawiących się czerwoną piłką to nie jedyna "atrakcja" hotelu Stanley, w którym nocował Stephen King. Był on inspiracją dla nieruchomości z "Lśnienia". (fot. Glenn Taylor / Shutterstock)

Przy nim hotel "Panorama" ze "Lśnienia" Stephena Kinga to igraszka. To on miał posłużyć autorowi horrorów jako inspiracja, bo spędził w nim w 1974 roku noc. Razem z żoną nocował w pokoju nr 217. Miał śnić w nim koszmar o tym, jak jego syna dusi wąż gaśniczy (który później pojawia się w książce).

Budynek u podnóża Gór Skalistych zbudowano na początku XX wieku. Został zaprojektowany z 138 pokojami z łazienkami i telefonami, co w owych czasach było nowością. Jednak wraz z oddaniem budowli do użytku pojawiły się informacje o dziwnych zjawiskach. Na korytarzach słychać kroki i chichot bawiących się dzieci (czyżby bliźniaczek?). Wiele osób miało donosić, że na schodach spotkało nieżyjącego pierwszego właściciela hoteli Freelana Oskara Stanleya z żoną Fioną, która grywa na fortepianie, upiornie strasząc przy tym gości.

W czołówce najbardziej nawiedzonych pokoi plasują się nr: 217 (pojawia się w nim duch pokojówki, której wybuchła lampa gazowa), 418 (z postacią leżącą w łóżku, słychać dzieci pokojówki bawiące się czerwoną piłką) i 407 (czuć w nim zapach fajki właściciela ziemi, na której stoi hotel).

"Apartament Kinga" wyposażony jest w meble, łózko king size, szafę, biurko, rozkładaną sofę i podwójną toaletkę w łazience. Ceny jego apartamentu i innych "upiornych" zaczynają się od 509 dolarów za noc. Hotel oferuje także godzinną wycieczkę "śladami Lśnienia". Można się podczas niej zamachnąć jednym z toporów, których używał Jack Torrance. Czy w wannie zwiedzający znajdą milczącą i nagą kobietę? Nie zdradzimy tych szczegółów.

4. Bungalow 3, Chateau Marmont, Los Angeles

Część gości zauważą "dziwny nastrój" panujacy w Chateau Marmont. W żadnym z pokoi nie śpi się dobrze. "Coś jest nie tak" - komentują. (fot. Alex Millauer / Shutterstock)

Zachowanie prywatności i luksusu - to wizytówka hotelu Chateau Marmont w Los Angeles. Zaprojektowany został na wzór francuskiego zamku. Od 1927 roku, w którym został oddany do użytku, przez jego pokoje przewinęła się masa celebrytów, ale zasłynął ze spotkań hedonistów. Niektórzy z nich płacili rachunki w wysokości 450 tys. dolarów lub więcej. Ci, którzy nie dysponowali tak pokaźną gotówką, zwykli zastawiać dzieła sztuki. Doskonałym przykład słynnego Morgana, którego pisarz Kit Carson oddał, by uregulować rachunek opiewający na 1 mln dolarów.

W apartamencie nr 3 w wieku 33 lat zmarł aktor i komik John Belushi po zażyciu heroiny i kokainy. Przez jego tygodniowy pobyt w hotelu odwiedził go m.in. Robin Williams i Robert De Niro, który szybko stamtąd wyszedł, gdyż na stole piętrzyła się kokaina, wszędzie leżało brudne pranie, pudełka po pizzy i butelki wina.

Kierownictwo hotelu całkowicie przebudowało apartament po tej tragicznej śmierci, ponieważ nie chcieli, by stał się on "symbolem kultu". Apartament wykonany został w nowoczesnym stylu (z połowy XX wieku), ma bezpośrednie wyjście na patio i schody prowadzące do basenu. Nocleg kosztuje od 3 tys. dolarów. Ceny standardowych pokoi hotelowych zaczynają się od 495 dolarów.

5. Pokój 2401, Wynn, Las Vegas

Apartament, w którym kilka dni książę Harry się doskonale bawił, położony jest na 63. piętrze hotelu Wynn w Las Vegas. (fot. David Becker / ZUMA Press)

Ten pokój na 65. piętrze zyska na pewno nowych gości dzięki autobiografii księcia Harry'ego "Ten drugi". To w nim książę Harry grał w "rozbierany bilard", przez co trafił na pierwsze strony gazet. Wypad miał go kosztować ponad 35 tys. dolarów, ale rachunek za hotel został anulowany. Jak się okazało, miliarder Steve Wynn, właściciel kompleksu wraz z kasynami, miał zarządzić, że członkowie rodziny królewskiej nie muszą płacić za pobyt.

Apartament księcia, w którym mieszkał z dwoma przyjaciółmi, składał się z ośmiu pokoi. W jednym z nich został sfotografowany przez innego biesiadnika całkiem nagi, mając jedynie naszyjnik ze stringów. Jak informował Pałac Buckingham po wybuchu skandalu: "książę był na prywatnych wakacjach i oczekiwał rozsądnego stopnia prywatności". Niestety, zawiódł się.

Noc w "apartamencie księcia" kosztuje 6 tys. dolarów. Jest on uważany za największy i najbardziej luksusowy z 16 dwupoziomowych miejsc dostępnych w hotelu. W jego skład wchodzą trzy główne sypialnie, prywatna winda, obsługa indywidualnego lokaja, pokój ze stołem do masażu, prywatną siłownię, 75-calowy telewizor i... oczywiście stół bilardowy.

Apartament jest oceniany jako jeden z najbardziej luksusowych. Posiada prywatną siłownię, 75-calowy telewizor i... stół biladowy. (fot. Wynn Las Vegas / PLANET PHOTOS )

***

