Pokaźny dodatek i cokwartalne podwyżki. TVP doceni swoich pracowników?

Od prowadzących Jarosława Jakimowicza i Magdaleny Ogórek po "paskowego" w "Wiadomościach" i TVP Info - związki zawodowe Telewizji Polskiej zażądały dla wszystkich pracowników po 1 tys. zł brutto dodatku świątecznego. Wśród postulatów znalazła się też cokwartalna podwyżka inflacyjna.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji poinformował, że zwrócił się do władz telewizji publicznej z dwoma postulatami:

przyznanie pracownikom świadczenia świątecznego w wysokości 1000 brutto (w piśmie z dnia 15 listopada br.);

przyznanie pracownikom podwyżki inflacyjnej (dodatku inflacyjnego), która dokonywana byłaby co kwartał o wskaźnik inflacyjny w ujęciu kwartalnym publikowanym przez GUS (w piśmie z dna 22 listopada br.).

Jak się jednak okazało, władze Telewizji Polskiej je odrzuciły, powołując się na "skutki finansowe", które "wykraczają poza możliwości budżetowe Spółki". Liczba etatów w medium publicznym wynosiła pod koniec 2021 roku 2889.

Jak przypominają "Wirtualne media", nie byłby to pierwszy w tym roku dodatek dla pracowników Telewizji Publicznej. W listopadzie w zależności od stażu pracy otrzymali od 500 do 2 tys. zł w ramach "jednorazowej nagrody" z okazji 70-lecia TVP.

Rok temu zarząd spełnił częściowe postulaty wystosowane przez związki zawodowe TVP. Podwyższono wówczas wynagrodzenia pracowników, których zarobki były najmniejsze zatrudnionych w czasowo-premiowym systemie płac z premią motywacyjną. I wówczas powoływano się na ograniczone możliwości finansowe spółki, tej samej, której w tym roku PiS dosypał do skarbca, zwiększając dofinansowanie z niemal 2 mld do 2,7 mld, o podwyższeniu abonamentu i "usprawnieniu" jego ściągania nie wspominając.

Kondycja finasnowa spółki wypada jednak średnio. W 2021 roku TVP udało się co prawda zwiększyć przychody do 3,25 mld zł, ale jednocześnie wzrosły koszty operacyjne - do 3,12 mld. Tym samym zysk netto skurczył się z 198,32 mln zł do... 3,89 mln.

