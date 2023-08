Pojechali na ŚDM w Portugalii. Co najmniej 1000 uczestników nie wróciło do swoich krajów

Co najmniej 1000 osób, które przybyły na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, odłączyło się od swoich grup i nie wróciło do państw pochodzenia - podał w piątek portugalski tygodnik „Expresso”. Jak zaznaczono, służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania pielgrzymów, którzy rozpierzchli się po przybyciu do Portugalii.

fot. Fotokon / / Shutterstock

„Expresso” poinformował, cytując źródła w lizbońskiej policji, że w całym kraju poszukiwane są osoby, które otrzymały wizy, aby wziąć udział w ŚDM odbywających się od 1 do 6 sierpnia.

Cytowane źródło policyjne potwierdziło, że podczas ŚDM doszło do „ucieczki” dużej grupy młodzieży, głównie z byłych portugalskich kolonii w Afryce, m.in. Republiki Zielonego Przylądka, Angoli oraz Republiki Wysp Św. Tomasza i Książęcej.

„Osoby te wykorzystały fakt organizacji ŚDM w Lizbonie, aby uciec do Europy w poszukiwaniu lepszego życia” - napisał „Expresso”, precyzując, że łączna liczba "uciekinierów" może wynieść nawet kilka tysięcy.

Zgodnie z zapowiedzią służb policyjnych Portugalii w przypadku zatrzymania uczestników ŚDM, którzy nielegalnie przebywają na terytorium tego kraju, będą one zmuszone do powrotu do swoich państw w okresie 10-20 dni.

Jak oszacowało MSW Portugalii, już w pierwszym dniu ŚDM rozpierzchło się po przybyciu do Lizbony blisko 200 obywateli Republiki Wysp Zielonego Przylądka oraz Angoli.

Celowe oddalenie się części pielgrzymów potwierdził odpowiedzialny za wyjazd młodych Angolczyków na ŚDM biskup diecezji Kabinda Belmiro Chissengueti. Dodał, że w rozmowie telefonicznej kilka młodych osób powiedziało mu, że „chce pozostać w Europie”.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ ap/