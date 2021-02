Pogorszyły się prognozy dla polskiego złotego

fot. wawritto / Shutterstock

W rok 2021 weszliśmy z notowaniami złotego najniższymi od przeszło dekady. A w styczniu analitycy najwyraźniej wzięli poprawkę na zmianę polityki Narodowego Banku Polskiego i znacząco obniżyli prognozy dla naszej waluty.

Na ostatnim zeszłorocznym fixingu NBP działy się „cuda”. Polski bank centralny w ramach polityki osłabiania polskiej waluty chciałby widzieć niemal rekordowo wysokie notowania euro. Na rynku mówi się, że interwencje NBP nadal są możliwe, gdyby kurs euro spadł poniżej 4,50 zł.

W obliczu tej sytuacji walutowi eksperci zmuszeni byli zrewidować prognozy – zwłaszcza te dotyczące pierwszego półrocza 2021 r. Mediana prognoz dla kursu euro na koniec I kwartału w ciągu miesiąca podniosła się o 5 groszy, do 4,50 zł. Jeszcze mocniej – bo o 7 groszy i do 4,47 zł – wzrósł oczekiwany kurs na koniec półrocza. W przypadku III kwartału podwyżka wyniosła 5 groszy, do 4,43 zł.

Mediana prognoz na koniec okresu I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 2022 EUR 4,50 zł 4,47 zł 4,43 zł 4,38 zł 4,35 zł USD 3,70 zł 3,61 zł 3,55 zł 3,52 zł 3,45 zł GBP* 5,06 zł 5,02 zł 4,98 zł 4,92 zł 4,83 zł CHF* 4,17 zł 4,10 zł 4,03 zł 3,98 zł 3,85 zł Źródło: Bloomberg. Stan na 4.02.2021 r. *obliczenia własne

Rynkowi analitycy wciąż jednak w większości wierzą, że druga połowa 2021 roku przyniesie delikatne umocnienie złotego i że kurs EUR/PLN spadnie do 4,38 zł na koniec grudnia. Cały czas na rzecz silniejszego złotego przemawiają dość mocne fundamenty polskiej gospodarki w postaci mocnej dynamiki eksportu, dodatniego salda rachunku obrotów bieżących czy napływu środków unijnych. Brakuje jedynie wsparcia (albo chociaż życzliwej obojętności) ze strony polskich władz monetarnych, które w najbliższym czasie nie zamierzają zerwać z polityką zerowych stóp procentowych i nie podoba im się wzrost wartości złotego.

W horyzoncie całorocznym wciąż najkorzystniejszą prognozę dla złotego utrzymują analitycy Ebury, obstawiających spadek kursu euro do 4,25 zł. Liczne grono bardziej umiarkowanych optymistów zakłada spadek notowań euro do 4,30-4,35 zł na koniec grudnia. Największymi pesymistami pozostają cztery banki zagraniczne, których prognozy zakładają utrzymanie niemal ekstremalnie słabego złotego przez cały 2021 rok. Analitycy Wells Fargo oraz Commerzbanku widzą euro po 4,60 zł na koniec roku. Ich koledzy z JP Morgan Chase i Swedbanku spodziewają się 4,55 zł za jedno euro .

Nie ma powrotu do dolara za 4 zł?

Wśród walutowych analityków nadal przeważa pogląd, że dolar amerykański będzie się osłabiał w dającym się prognozować okresie. Niemniej jednak ma to być raczej łagodne osuwanie się, niż nagłe przyspieszenie trwającego od wiosny 2020 trendu. Tylko jeden prognosta zakłada, że kurs EUR/USD na koniec 2021 roku przekroczy 1,30 (obecnie wynosi niespełna 1,20).

W rezultacie notowania „zielonego” na polskim rynku mają się utrzymać na „przedpandemicznych” poziomach, podążając z obecnych 3,73 zł w pobliże 3,50 zł pod koniec 2021 roku. Żadna z prognoz nie zakłada powrotu kursu dolara w rejon 4 zł. Przypomnijmy, że pod koniec marca 2020 roku kurs USD/PLN sięgał nawet 4,30 zł i był najwyższy od 19 lat.

Na rynku utrzymuje się też przekonanie, że rok 2021 będzie stał po znakiem zwiększenia apetytu na ryzyko. Wraz z dolarem tracić ma więc frank szwajcarski. Większość rynkowych prognoz zakłada, że helwecka waluta osłabi się względem euro, a kurs EUR/CHF na koniec roku powróci do poziomów sprzed pojawienia się Covid-19. Z kombinacji prognoz dla pary euro-złoty i euro-frank wynika jednak, że cena szwajcarskiej waluty na polskim rynku przez większość roku utrzyma się powyżej 4 zł.

Funt brytyjski ma pozostać stabilny względem euro, co dla kursu GBP/PLN implikuje prognozy zbliżone do 5 zł aż do IV kwartału, w którym to złoty ma się wreszcie umocnić. Warto jednak wziąć poprawkę na fakt, że ostatnie tygodnie były bardzo udane dla szterlinga. W rezultacie na początku lutego funt był wyceniany na przeszło 5,11 zł, a więc wyraźnie powyżej większości tegorocznych prognoz.

Dla porządku powiedzmy jasno, że mówimy tu o medianie prognoz analityków. Przewidywania nawet najlepszych ekspertów mogą rozminąć się z rzeczywistością, co zresztą w przeszłości zdarzało się dość często. Należy też pamiętać, że kursy walut bywają bardzo dynamiczne i w czasie trwania kwartału mogą znacząco odchylać od poziomów prognozowanych na jego koniec.

Krzysztof Kolany