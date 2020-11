fot. smspsy /

W IV kw. 2020 r. nastąpiło w Polsce pogorszenie aktywności w budownictwie, prognozy na kolejne kwartały są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Autorzy raportu wskazują, że sytuacja firm prywatnych jest gorsza od przedsiębiorstw publicznych.

"Po umiarkowanie optymistycznych prognozach z III kwartału, teraz zakłady budowlane skłaniają się ku ich obniżaniu. Wpływ na to ma bardzo wysoki wzrost liczby zakażeń w ciągu ostatnich kilku tygodni zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W konsekwencji w IV kwartale obserwujemy pogorszenie koniunktury w budownictwie, a groźba kolejnego lockdown’u oraz obawy co do przyszłości rzutują na prognozy sektora na kolejny kwartał" - napisano w raporcie.

"Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) przyjmuje obecnie wartość 23,2 pkt. W porównaniu z III kwartałem br. wartość wskaźnika jest niższa prawie o 5 pkt. oraz niemal o 12 pkt. w porównaniu z IV kwartałem 2019 r." - dodano.

Autorzy raportu zaznaczają, że sytuacja firm prywatnych jest gorsza od przedsiębiorstw publicznych.

"Sytuacja firm prywatnych jest gorsza niż przedsiębiorstw publicznych - wartości wskaźnika dla sektorów prywatnego i publicznego są równe odpowiednio: -25,0 pkt. i -14,5 pkt. W porównaniu z minionym kwartałem są niższe o: 4,8 pkt. i 4,1 pkt. oraz z IV kwartałem 2019 niższe odpowiednio o: 11,9 pkt. i 15,5 pkt." - napisano. (PAP Biznes)

pat/ asa/