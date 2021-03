Podwyżki z opóźnionym zapłonem – rok pandemii w hipotekach

fot. Fer Gregory / Shutterstock

Mija rok od pierwszych epidemicznych wstrząsów na rynku kredytów hipotecznych. Marże proponowane przez banki są wyższe średnio o 17 pb. niż w marcu 2020 r., wynika z analizy Bankier.pl. Klienci zaciągający dziś zobowiązanie nie odczuwają jednak niekorzystnych zmian, zamaskowały je obniżki stóp procentowych.

Mocne ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych, a następnie stopniowy powrót do „normalności” – tak można podsumować 12 miesięcy, które minęły od pierwszego zamknięcia gospodarki. Wyjątkowo szybkie zmiany na sennym zwykle rynku nie dotyczyły jednak tylko zasad oceny zdolności kredytowej. Banki wprowadzały wielokrotnie korekty w cennikach i wymaganiach stawianych kredytobiorcom (chociażby dotyczących wkładu własnego). Jednocześnie seria obniżek stóp procentowych zmieniła otoczenie rynku, sprowadzając raty do poziomów najniższych w historii.

W marcowym rankingu kredytów hipotecznych sięgnęliśmy po ten sam profil kredytobiorców, co w marcu 2020 r. Zestawienie symulacji pokazuje, w którą stronę zmierzał w tym czasie rynek.

Przyjęliśmy, że kredytobiorcy to bezdzietne małżeństwo. Klienci mają łącznie do dyspozycji 7 tys. zł miesięcznie. Małżonkowie są w podobnej sytuacji zawodowej, oboje uzyskują dochody z umów o pracę na czas nieokreślony. Klienci nie posiadają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a dotychczasowe długi spłacali sumiennie. W Biurze Informacji Kredytowej nie posiadają negatywnych wpisów. Na celowniku kredytobiorców znalazło się mieszkanie z rynku wtórnego w Poznaniu kosztujące 510 tys. zł.

2 punkty marży stały się standardem

Tylko jedna instytucja (z biorących udział w obu rankingach – w 2020 i 2021 r.) proponuje obecnie ten sam poziom marży co przed początkiem pandemii. Dwóch kredytodawców obniżyło stawki, a pozostali podnieśli ceny. Średnio marża dla kredytu hipotecznego proponowanego profilowym kredytobiorcom wzrosła o 0,17 pp.

Porównanie wysokości marży kredytowej – marzec 2021 vs marzec 2020 (kwota 408 tys. zł, LTV 80 proc.,

dla tego samego profilu klienta) Bank Marża w marcu 2021 r. Marża w marcu 2020 r. Różnica (marzec 2021 vs marzec 2020) Alior Bank 2,19 pp. 2,29 pp. -0,10 pp. Bank BPS 1,98 pp. 1,79 pp. +0,19 pp. Bank Millennium 2,00 pp. 2,00 pp. 0,00 pp. Bank Pekao 2,10 pp. 1,84 pp. +0,26 pp. Bank Pocztowy 2,39 pp. 1,79 pp. +0,60 pp. BNP Paribas Bank 1,90 pp. 1,70 pp. +0,20 pp. BOŚ 2,09 pp. 2,00 pp. +0,09 pp. Credit Agricole 2,25 pp. 1,90 pp. +0,35 pp. ING Bank Śląski 2,19 pp. 2,10 pp. +0,09 pp. Pekao Bank Hipoteczny 1,99 pp. 1,80 pp. +0,19 pp. PKO BP (dla klienta wewnętrznego) 2,15 pp. 1,85 pp. +0,30 pp. Santander Bank 1,99 pp. 2,19 pp. -0,20 pp. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (3.2020, 3.2021).

Rok temu marżę poniżej 2 pp. (dla 20-procentowej wpłaty własnej) oferowało 7 banków. W ostatniej edycji rankingu – tylko 4 instytucje. Skalę podwyżek trudno byłoby określić mianem lekkiej korekty – wzrosty sięgają nawet 0,6 pp.

Warto przypomnieć, że w międzyczasie zaszła inna istotna zmiana, wpływająca na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. WIBOR 3M spadł z ok. 1,72 proc. do 0,21 proc. Pożyczając 408 tys. zł przed rokiem kredytobiorca musiał liczyć się z ratą równą zbliżoną do 1800-1900 zł. Kredyty proponowane profilowym klientom dziś (z wyższą marżą) przekładają się na ratę na poziomie 1500-1600 zł.

Zmian cenników można nie dostrzec, dopóki koncentrujemy się na ratach. Można powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku kredyty jednocześnie drożały i taniały. Malał jednak parametr, który jest zmienny (stawka z rynku międzybankowego), a rósł ten, który kredytobiorcy towarzyszy przez cały okres spłaty (marża). O tym fakcie wielu kredytobiorców, zwłaszcza debiutujących na rynku, przypomni sobie, gdy wzrosną stopy procentowe, a wraz z nimi rata zobowiązania.